du Football Champions lance un nouveau programme de formation en ligne

du Football Champions a lancé, en partenariat avec le ministère de l’Éducation, «Restez à la maison, restez actif avec du Football Champions», un programme de formation en ligne développé par des entraîneurs de LaLiga pour promouvoir la forme physique et le bien-être des étudiants à travers les Émirats arabes unis, pendant qu’ils sont à la maison.

Cette initiative reflète l’engagement de du de servir la communauté, et plus particulièrement les étudiants, en les encourageant à rester en bonne santé et actifs à la maison. Il est également conforme aux objectifs d’enseignement à distance du Ministère de l’éducation.

Conçu pour garder des dizaines de milliers d’élèves engagés et actifs pendant leur temps à la maison, le programme en ligne du Football Champions a été conçu comme des sessions sportives scolaires, qui sont livrées sous forme numérique. Les séances sont développées et animées par des entraîneurs experts de LaLiga, qui fournissent aux étudiants des tutoriels techniques et de compétences en matière de fitness et de football ainsi que des défis qu’ils peuvent faire à la maison.

Les sessions de formation seront diffusées sur les réseaux sociaux de du Football Champions ainsi que sur ceux du ministère de l’Éducation.

Le programme, qui cible les écoles publiques et privées de tous les âges et de tous les cycles.

«Restez à la maison, restez actif avec les Champions du Football» préparera également les étudiants aux demi-finales et finales des Champions du Football, qui devraient avoir lieu une fois que les étudiants seront de retour à l’école.

S’exprimant sur le programme Aisha Al Siri, directrice de la santé et de la condition physique au ministère de l’Éducation, a déclaré: «Le ministère de l’Éducation tient à garder les élèves actifs et engagés et à maximiser leur temps à la maison grâce à des initiatives éducatives et sportives innovantes et passionnantes dirigées par nos partenaires qui canalisent positivement l’énergie physique et mentale des étudiants. Ces initiatives sont très importantes et aident à maintenir les étudiants en bonne santé et actifs en alignement avec les directives pour limiter la propagation de COVID-19 tout en enrichissant leur expérience d’apprentissage social. »

Al Siri a ajouté: «Notre partenariat avec du Football Champions est exemplaire, grâce auquel le ministère de l’Éducation cherche à répondre aux besoins et aux aspirations des élèves des Émirats arabes unis et à leur passion pour les activités sportives. L’utilisation des connaissances, de l’expertise et des technologies modernes de nos partenaires permettra aux étudiants

participer au championnat et participer aux défis sportifs de compétition numériquement. Cela offrira à nos étudiants un nouveau type d’expérience sportive qui aura un impact positif sur leur

la santé et la vie. «

