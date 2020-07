Du flou de mouvement au zoom audio, voici ce que Google pourrait bientôt apporter à Pixels

La dernière version de l’application Google Camera contient apparemment des références aux fonctionnalités à venir.

Ces fonctionnalités incluent l’intensité du flash, le flou de mouvement et le zoom audio.

L’application de Google contient également plus de références au Pixel 4a 5G.

L’appareil photo Google pour les téléphones Pixel fait partie des applications d’appareil photo les plus perfectionnées, offrant de superbes clichés de jour grâce au HDR + ainsi que des fonctionnalités en basse lumière comme Night Sight et un mode astrophotographie.

Maintenant, 9to5Google a creusé dans la version 7.5 de l’application (qui se trouve dans la dernière version bêta d’Android 11) et a découvert une foule de fonctionnalités susceptibles de venir sur les téléphones Pixel. L’une des caractéristiques les plus notables repérées par la prise est un mode «flou de mouvement», qui apparaîtrait aux côtés d’autres modes de caméra. On pense que cela pourrait être utilisé pour les photos de sujets se déplaçant rapidement, geler vraisemblablement le sujet mais brouillant l’arrière-plan. Cela pourrait être idéal pour les photos de voitures, de cyclistes et d’autres sujets se déplaçant rapidement.

La deuxième caractéristique majeure découverte est une option d’intensité du flash, permettant aux utilisateurs d’ajuster la force du flash du téléphone. Cela peut être pratique lorsque vous avez juste besoin d’un peu plus de lumière pour une photo plutôt que d’un flash aveuglant. Il est difficile de savoir si cette option doit être activée avant de prendre une photo ou si vous pouvez régler l’intensité du flash après coup, à l’instar de l’ancienne fonctionnalité Rich Capture de Nokia.

Deux autres fonctionnalités découvertes par 9to5Google sont un zoom audio et une fonctionnalité de partage social améliorée. «Augmentez le son là où l’utilisateur effectue un zoom avant», lit une chaîne de texte pour l’ancienne fonction, faisant écho aux fonctions de zoom audio de HTC et LG. Google a précédemment ajouté la prise en charge du zoom audio à Android 10, mais il n’est pas clair si sa propre prise nécessite un matériel spécial.

Google a déjà mis en œuvre une fonctionnalité de partage social, offrant aux utilisateurs un moyen rapide de partager des photos avec divers services via l’application appareil photo. Cependant, les dernières références suggèrent que vous pouvez désormais partager des vidéos via cette méthode également.

La nouvelle application Google Camera semble également contenir des références au Pixel 4a 5G, corroborant les fuites et références précédentes. Espérons que Google offre plus qu’une simple connectivité 5G dans le nouveau téléphone.

