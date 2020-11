Du don de 1 million de dollars de Dolly Parton à la recherche sur les vaccins Covid en passant par les succès disco, une bonne nouvelle que vous avez peut-être manquée

Records du monde Les Britanniques qui se sont défiés pendant le verrouillage ont vu leurs réalisations inscrites dans le livre des records cette semaine. Le Londonien Tinuke O’Yediran a réalisé le plus de roues sur patins à roulettes en une minute – avec un total de 30 – et le plus de rotations sur des patins électroniques en une minute, avec 70. Martin Rees, de Berkshire, a exécuté le plus de tours de magie sous l’eau en trois minutes, soit un total de 20. Stephen Ellison Stephen Ellison, consul général britannique à Chongqing, a secouru un étudiant qui se noyait, tombé dans une rivière par accident, dans un endroit pittoresque de Chongqing, en Chine (Photo: Reuters) a été félicité après avoir sauté dans une rivière en Chine pour sauver un étudiant qui se noyait. Le consul général britannique à Chongqing a nagé la jeune femme en sécurité après qu’elle ait glissé sur des rochers et soit tombée à l’eau.Les dernières nouvelles et analyses du « mur de Berlin » controversé de ManchesterManchester va être démoli pour réaménager la zone autour des jardins de Piccadilly (Photo: PA ) Un pavillon de béton monolithique moderniste connu localement sous le nom de The Wall in Piccadilly Gardens a été démoli après des années de campagne acrimonieuse, clôturant un chapitre sur l’une des tentatives d’urbanisme les plus décriées de Grande-Bretagne ces dernières années. La structure a été conçue par le célèbre architecte japonais Tadao Ando, ​​mais a été considérée comme permettant un comportement antisocial allant de la miction publique au trafic de drogue.Turnip Prize A Brush with Death ‘, un merle posé sur le dos à côté d’un pinceau par Robin Deadrest , l’une des candidatures présélectionnées pour le prix du navet de cette année (Photo: Prix du navet / PA) Il y a eu un record de 120 entrées cette année pour le prix spoof organisé par un pub du Somerset, qui a annoncé sa liste restreinte. Le prix est décerné chaque année à quelqu’un qui a «créé quelque chose qu’il considère comme de l’art de la merde en utilisant le moins d’efforts». Les entrées comprennent une poupée avec son dos à une plante appelée Back to the Fuchsia et une pierre posée sur une tomate, en hommage au regretté comédien Bobby Ball et à son slogan «Rock on Tommy» .Disco classiques Steve Clarke, entraîneur-chef de L’Écosse célèbre avec David Marshall d’Écosse après la finale des barrages de l’UEFA EURO 2020 entre la Serbie et l’Écosse au stade Rajko Mitic (Photo: Getty / UEFA) Le single à succès de 1977 Yes Sir, I Can Boogie du duo espagnol Baccara est de retour les charts après avoir été adopté comme hymne non officiel par l’équipe de football écossaise alors qu’ils célébraient le fait de battre la Serbie pour se rendre aux Championnats d’Europe pour la première fois en 22 ans.Fabienne Quinn Fabienne Quinn, 19 ans, a reçu son offre officielle de rejoindre en tant que régulière gendarme et débutera en décembre (Photo: PA) Le gendarme spécial adolescent, qui a offert plus de 1 000 heures de bénévolat pour la police écossaise, se joint maintenant à la force en tant qu’officier régulier. La jeune femme de 19 ans a commencé son rôle de bénévole au poste de police de Paisley en avril après avoir été congédiée de son travail de sauveteur et avoir accompli 1023 heures de travail.Caroline Lucas Caroline Lucas est la seule députée verte actuelle (Photo: Peter Summers / Getty) Le seul député du Parti vert est en tête de la liste des heures de puissance des femmes de Radio 4, qui célèbre les contributions positives des femmes à l’environnement et à la durabilité. Les juges ont déclaré que Lucas avait été en mesure d’expliquer les preuves scientifiques en «termes clairs et percutants» et l’ont décrite comme «intrépide dans l’obligation de rendre des comptes». Lewis Hamilton Lewis Hamilton célèbre son septième titre mondial en remportant le Grand Prix de Turquie (Photo : AP) Le pilote automobile britannique a remporté un septième championnat du monde de Formule 1, égalant le record de tous les temps de Michael Schumacher. La victoire de 35 ans au Grand Prix de Turquie à Istanbul lui a valu un record de 94 victoires.Dolly PartonDolly Parton à Glastonbury en 2014 (Photo: Getty) L’auteur-compositeur-interprète a contribué à financer la production du coronavirus de la société américaine Moderna. vaccin en faisant un don de 1 million de dollars (755 000 £) au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee. Les résultats des essais de vaccins ont révélé qu’il pourrait être efficace à 94,5% pour protéger les personnes contre Covid-19. Aiden Stott Lifelong Wrexham AFC fan, Aiden Stott, a reçu un don de 6000 £ de l’acteur Rob McElhenney pour installer un bain d’invalidité spécialisé dans son maison (Photo: PA) Le fan de longue date du Wrexham FC, qui souffre de paralysie cérébrale et collectait des fonds pour adapter sa maison, s’est réveillé pour trouver les 6000 £ dont il avait besoin avaient été donnés par la star de It’s Always Sunny à Philadelphie, Rob McElhenney, qui est prêt à reprendre le club avec son collègue acteur Ryan Reynolds. Le rachat pourrait conduire à un investissement de 2 millions de livres sterling dans le club, qui appartient aux fans depuis 2011.Diagnostic du cancer La Blue Box, inventée par Judit Giro Benet de Tarragone, en Espagne, est un appareil de test biomédical du cancer du sein à domicile ( Photo: Dyson) Judit Giró Benet, une étudiante de 23 ans originaire de Tarragone en Espagne, a reçu cette année le prix James Dyson pour un kit de test à domicile qui détecte le cancer du sein en analysant l’urine. La méthode sans douleur et non invasive pourrait encourager un plus grand nombre de femmes à se tester, éliminant ainsi le besoin de se rendre à un cabinet médical ou à un hôpital.Botany The Millennium Seed Bank sur le terrain de Wakehurst, Sussex, qui a collecté et stocké 2,4 milliards de graines en 20 ans depuis son ouverture (Photo: PA) La Millennium Seed Bank célèbre son 20e anniversaire, étant devenue le foyer de 2,4 milliards de graines depuis son ouverture, ce qui en fait la plus grande banque de graines de plantes sauvages au monde. Le but de cette «arche de Noé» pour les plantes, qui est basée à Wakehurst, Sussex, est d’agir comme une «police d’assurance» pour les plantes rares, menacées et utiles. La plus grande colonie de phoques gris d’Angleterre devrait connaître un baby-boom record de 4000 nouveaux arrivants cette année. La colonie de la réserve naturelle de Blakeney du National Trust à Norfolk a prospéré en raison de faibles niveaux de perturbations au cours des premières semaines de vie et d’un manque de prédateurs naturels sur la longue broche de bardeaux où ils ont leurs petits. de Burnley, qui est devenu célèbre sur Internet pour avoir réparé gratuitement les chaudières des clients vulnérables, a déclaré qu’il avait dépensé 50 000 £ pour soutenir des personnes cette année. James Anderson a également mis en place une banque alimentaire, réglé les factures d’huissier pour ceux qui ne pouvaient pas payer et fourni des EPI pour les foyers de soins locaux et le NHS. L’épicéa de 30 ans a été sélectionné parmi plus de 150 millions d’arbres de la forêt de Kielder pour se tenir sur la place du Parlement, à Londres, ce Noël (Photo: PA) Les travailleurs forestiers espèrent que l’abattage de l’arbre qui se dressera sur la place du Parlement peut être le «début de Noël »pour les gens. L’épinette de 43 pieds âgée de 30 ans a été aperçue il y a cinq ans poussant dans la forêt de Kielder, dans le Northumberland, et sélectionnée car elle aura fière allure sous tous les angles.

