Du début à la fin, les fans de slogans que tout le monde aime dans le film Star Wars est « J’ai un mauvais pressentiment »

C’est l’une des citations les plus célèbres de la galaxie, mais dans laquelle la série de films Star Wars peut-on entendre « J’ai un mauvais pressentiment à ce sujet? »

Quand est-ce que quelqu’un dit «J’ai un mauvais sentiment à ce sujet», ou une variante de celui-ci, dans les films Star Wars? La franchise Star Wars a donné beaucoup de choses à la planète cinéma; une touche parentale emblématique, des trilogies s’étalant sur une décennie et des sabres laser pour n’en appeler que quelques-uns.

Cependant, le merveilleux monde de l’opéra spatial fantastique de George Lucas a également fourni à la planète une série de citations de films intemporelles. « Que la force soit avec toi » a pris une vie propre et « Je suis ton père » est maintenant un incontournable des cartes de voeux pour la fête des pères. Au cours des dernières années, des citations moins importantes sont apparues à cause de l’apparition de la culture mème, « c’est un piège! » étant le plus célèbre. Maintenant, le Mandalorien entre en scène avec « C’est comme ça » et « J’ai parlé. »

Sans aucun doute, ce fut l’un des dictons les plus célèbres de l’univers Star Wars est « J’ai un mauvais pressentiment à propos de ça, » qui a le privilège d’être présent tout au long de la franchise cinématographique. Qu’il s’agisse de se mettre en danger, de faire face à des méchants venant en sens inverse ou de se faire couper la main après avoir embrassé une sœur perdue depuis longtemps, au moins un personnage est généralement disponible pour souligner le sentiment d’appréhension menaçant qui suit l’Alliance rebelle.

Peu de temps après, les fans de Star Wars ont commencé à chercher activement le moment où la ligne serait abandonnée, et des efforts plus récents ont donné leur avis sur la citation habituelle. En regardant les 9 films de la série principale ainsi que les deux spin-offs de Disney, voici tous les «J’ai un mauvais sentiment à ce sujet» dans Star Wars.

Guerres des étoiles

Comme cela deviendrait une caractéristique standard de ce slogan emblématique, le principal « J’ai un mauvais sentiment à ce sujet » dans le film Star Wars de 1977.

Star Wars Episode V: L’Empire contre-attaque

Après que Luke et Han eurent l’honneur en 1977, The Empire Strikes Back a permis à Leia de dire l’un des plus grands slogans de Star Wars dans la suite des années 1980.

Star Wars Episode VI: Le retour des Jedi

La première « J’ai un mauvais pressentiment à propos de ça » dans le dernier épisode de la trilogie originale de Star Wars vient du C-3PO, toujours angoissé.

Star Wars Episode I: La menace fantôme

Le retour prolongé de ce film de Star Wars était naturellement désireux d’obtenir « J’ai un mauvais pressentiment à propos de ça » publié dans Phantom Menace – c’est la toute première ligne d’Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor.

Star Wars Episode II: L’attaque des clones

Le tout premier «mauvais pressentiment» de Luke en ce qui concerne l’énoncé de l’évidence est son père, Anakin Skywalker, dans Attack of the Clones. Tout en prononçant la phrase immortelle, Anakin de Hayden Christensen était attaché à une colonne qui intéressait Padme avec amour juste à côté de lui.

Star Wars Episode III: La vengeance des Sith

Dans le premier acte de Revenge of the Sith, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker et pilotant des combattants séparés grâce à une deuxième confrontation contre le comte Dooku.

Star Wars Episode VII: Le Réveil de la Force

Selon votre point de vue, J.J. The Force Awakens d’Abrams est soit un hommage amoureux, soit une arnaque éhontée du film Star Wars de 1977. D’une manière ou d’une autre, « J’ai un mauvais pressentiment à propos de ça » était connu qui sera présenté dans la trilogie de suite de Disney.

Rogue One: une histoire de Star Wars

En tant que premier film de Star Wars à s’écarter de la série standard d’épisodes, il est raisonnable que Rogue One soit le principal à mettre un tour singulier sur le « J’ai une mauvaise impression à ce sujet » trope.

Star Wars Episode VIII: Les derniers Jedi

Déclaré le peu de comportement controversé et révolutionnaire de The Last Jedi de Rian Johnson, il n’est pas surprenant que la deuxième partie de la trilogie soit sur le chemin de l’exemple de Rogue One et donne une tournure contemporaine à la citation normale.

Solo: une histoire de Star Wars

Pour la troisième fois consécutive, Star Wars défie les attentes entourant l’une de ses citations les plus célèbres. Encore une fois, le célèbre slogan peut être entendu de Han Solo, mais cette fois sous la forme d’Alden Ehrenreich.

Star Wars Episode IX: La montée de Skywalker

Comme la voie à suivre pour Star Wars sur grand écran reste inconnue en termes d’histoire et de contenu, l’augmentation de Skywalker pourrait également être la toute dernière fois qu’une personnalité prononce « J’ai un mauvais pressentiment à propos de ça. » Heureusement, c’est Billy Dee Williams en tant que Lando Calrissian de retour qui a pu livrer le slogan emblématique.

