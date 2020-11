DSC Arminia Bielefeld – BVB 0: 2: Mats Hummels tire Borussia Dortmund à la victoire sur l’Alm

Le Borussia Dortmund reste dans le peloton de tête de la Bundesliga. Le BVB s’est imposé 2-0 (0-0) à Arminia Bielefeld lors de la sixième journée et a infligé sa quatrième défaite consécutive à l’équipe nouvellement promue. Mats Hummels a marqué les deux buts pour les invités – mais a dû être remplacé peu de temps avant la fin.

Le jeu attendu s’est développé: Dortmund, qui a commencé sans Haaland, qui a été blessé au genou et a de nouveau tourné fortement, avait une moyenne d’environ 80% de possession. Bielefeld, avec Schipplock comme deuxième attaquant à côté de Klos, a défendu profondément dans un 5-3-2 nouvellement formé avec trois défenseurs centraux au centre de la défense.

Cependant, avec ses rares victoires de balle, le nouveau venu n’a pas été en mesure d’aller jusqu’au but du BVB et de prendre un certain soulagement. Dans certaines situations, en plus de la précision, le courage nécessaire faisait tout simplement défaut, le reste étouffait en contre-pression de Dortmund.

Avec le ballon à leurs pieds, les invités ont réussi à mieux jouer sur les ailes que dans les jeux précédents de modèles de tricot similaires et à assurer ainsi une largeur suffisante. Les six Bellingham et Delaney ont également beaucoup contribué au mouvement offensif, mais autour de la surface de réparation, le Borussia a agi, comme si souvent, pas assez déterminé et parfois trop joueur.

BVB n’a pas créé d’opportunités de but à chaque minute, mais les opportunités avec le tir de Delaney (6e), les bonnes chances de tête de Sancho (27e), Akanji (41e) et le tir de Hazard sur le dos de Reus (44e) auraient donné une nette avance dans la première section, cependant, suffisante.

Après le redémarrage, le 1-0 ne s’est pas fait attendre. Le Borussia s’est appuyé sur les dix dernières bonnes minutes de la première mi-temps et a joué à dessein en direction du logement Arminia. Mais il fallait un corner Sancho avant que les Hummels complètement autonomes puissent glisser dans le long poteau.

Bielefeld a laissé passer dix minutes avant que l’entraîneur Neuhaus n’effectue trois changements. Cependant, son équipe n’a pas avancé de manière plus agressive, le jeu n’a guère changé. Les chambres de Dortmund sont devenues beaucoup plus grandes au fil du temps, également parce que les passes et le jeu de position des invités se sont améliorés.

Le Borussia a donc réussi à plusieurs reprises à se combiner à l’arrière de la défense adverse et à devenir dangereux à partir de là. Donc aussi dans le décisif 2-0, quand Hummels avait à nouveau beaucoup d’espace et de tête. En conséquence, le jeu s’est largement arrêté, BVB avait encore plus de chances d’une victoire plus élevée.

Les données du jeu DSC Arminia Bielefeld contre BVB

Déchiré: 0: 1, 0: 2 Hummels (53e, 71e)

La star du jeu: Mats Hummels (BVB)

Grand jeu de construction et dans les duels directs avec Schipplock ou Klos généralement le gagnant. Plus la forte anticipation habituelle. Joué un flanc exceptionnel à l’extérieur du cou-de-pied qui a conduit à la grande chance de Sancho (27e) – et a marqué le libérateur 1-0 pour BVB. A couronné sa performance avec une tête de style scolaire pour porter le score à 2-0.

Le flop du jeu: Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

Avoir toujours du mal en Bundesliga. A disputé la plupart des duels à Bielefeld, mais en a perdu trop et était rarement juste sur le ballon, puis l’a perdu trop souvent et a parfois joué une balle sur deux à l’adversaire.

L’arbitre: Bastian Dankert

A eu peu de problèmes dans un jeu équitable sans incident particulier. Ce n’est qu’avec le carton jaune contre Delaney (63.) qu’il a eu tort, car le Danois a clairement joué le ballon et seulement ensuite touché légèrement son adversaire.