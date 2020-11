DRX se sépare de Chovy, Doran, Deft et Keria

in

Après une sortie décevante du championnat du monde 2020, DRX a surpris le League of Legends communauté en se séparant de Chovy, Deft, Keria et Doran.

L’équipe a fait la grande annonce quelques heures après le début de la période d’agence libre mondiale et cherchera maintenant à reconstruire sa liste avant le début de la saison 2021.

Bonjour, c’est DRX. Le contrat a pris fin ce matin d’un commun accord avec Doran, Chovy, Deft et Keria. Le contrat avec Doran, Chovy, Deft et Keria a pris fin aujourd’hui par accord mutuel. Nous adressons sincèrement notre gratitude aux joueurs. pic.twitter.com/Hqn1jjOK1r – DRX (@DRXGlobal) 17 novembre 2020

Chovy, Deft et Keria seront recherchés par de nombreuses équipes de la LCK car ce sont des talents de superstar qui ont joué à un niveau élevé tout au long de l’année. Beaucoup de gens s’attendent à ce qu’ils soient une priorité pour les équipes qui cherchent à améliorer leurs rôles pour avoir une chance de gagner un championnat.

Par exemple, Chovy n’a que 19 ans et est déjà considéré comme l’un des meilleurs mid laners au monde. Il a aidé DRX à remporter de multiples victoires tout au long de l’année écoulée et a remporté le troisième plus grand nombre de victoires en LCK lors de la division estivale 2020, selon Elixir d’Oracle.

Doran a eu une performance intéressante tout au long du Summer Split 2020, avec le troisième plus grand nombre de victimes parmi les meilleurs laners de la LCK, mais aussi le quatrième plus grand nombre de morts dans son rôle. Il n’a que 20 ans, donc il a beaucoup de temps pour grandir en tant que joueur.

Pendant ce temps, Deft est un vétéran AD carry qui a toujours été un meilleur tireur d’élite en Corée. Il a remporté le championnat LCK pour la dernière fois en 2018, mais il a toujours été en mesure d’aider à diriger une équipe à travers des séries éliminatoires profondes – il a également participé aux championnats du monde cinq fois au cours de sa carrière.

Keria, en revanche, est un joueur beaucoup plus jeune que son partenaire du bas de la ligne, mais il a prouvé qu’il était un soutien fort et agressif qui peut pousser une équipe à de grands niveaux. On ne sait pas s’il restera avec Deft jusqu’en 2021, mais le duo était un combo mortel l’année dernière.

