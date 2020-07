DRX reverse sweep KT Rolster pour rester à la première place du classement LCK

Deux semaines après avoir subi leur première défaite du LCK Summer Split 2020, DRX a pris sa revanche contre KT Rolster aujourd’hui dans une série serrée de trois matchs.

Le deuxième tournoi à la ronde s’est ouvert en grand. Tous les deux League of Legends les équipes semblaient fortes tout au long de la série, mais DRX est sorti vainqueur. Le meilleur laner Doran et le soutien de Keria ont joué un rôle crucial dans l’histoire du retour de DRX, remportant respectivement les prix du joueur du jeu pour leurs performances sur Camille et Bard.

La plupart du premier jeu, cependant, était un snoozefest. Aucune des deux équipes ne voulait forcer la main de l’autre. En conséquence, le premier sang a été retardé jusqu’à la 18e minute, un nouveau record dans le LCK Summer Split.

Après un combat d’équipe au milieu du match, le premier sang a été sécurisé par KT aux côtés de plusieurs victoires pour leur portage, Aiming, sur Aphelios.

Cette avance d’or sur Aphelios a solidifié l’état du jeu. DRX ne pouvait pas faire face à lui et Aiming a choisi un ange gardien précoce pour arrêter tout leur potentiel de plongée. Un par un, DRX a continué à mourir et a finalement perdu le match à la suite d’un mauvais combat d’équipe.

Après leur première performance désastreuse, DRX est sorti plus fort dans le deuxième match. Ils ont ajusté leur draft et choisi des champions de mise à l’échelle, tels qu’Ezreal et Azir. Après une série de jeux proactifs, ils ont accéléré le rythme et ont pu se frayer un chemin vague après vague dans la base de KT.

Après un combat d’équipe serré autour de la voie médiane, Kuro, le mid laner de KT sur LeBlanc, voulait exécuter les joueurs DRX à faible santé. Mais au lieu de cela, ils ont jeté le jeu et DRX a pu mettre fin.

Le troisième match était le spectacle Keria avec une performance impressionnante sur Bard. DRX a copié son brouillon du deuxième jeu et l’a exécuté encore mieux.

Après une bagarre de 30 minutes, DRX est sorti en tête et a pu clôturer la série en leur faveur, assurant le balayage inverse. DRX a maintenant une fiche de 10-1 dans le LCK Summer Split 2020, tandis que KT tombe à 4-7.

DRX affrontera le Gen.G le samedi 25 juillet à 8h CT. S’ils gagnent, ils augmenteront leur avance au sommet du classement LCK Summer Split. Vous pouvez écouter le match sur la chaîne LCK officielle de Riot Games.

