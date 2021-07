Drew Barrymore vient de s’afficher publiquement avec Leonardo DiCaprio

Drew Barrymore est célibataire, mais on dirait qu’elle est peut-être prête à se mélanger ! L’animateur du talk-show a laissé un commentaire sur la publication Instagram de Leonardo DiCaprio, où il a parlé du changement climatique, provoquant une frénésie chez les fans.

Alors que DiCaprio soulignait comment un changement de quelques degrés seulement pourrait considérablement modifier la vie sur Terre, Barrymore s’est plongé dans les commentaires et a écrit: « Vous devriez être le seul chaud, et pas notre planète! » Elle ne semble pas se tromper, puisqu’il ne manque pas au rayon looks. Les fans étaient apparemment d’accord, partageant des sentiments tels que « @drewbarrymore, je vis pour ce commentaire !!! » Un autre fan a ajouté: « @drewbarrymore arrive à chaud! Tirez ce coup! » Un fan a écrit : « @drewbarrymore @leonardodicaprio est si chaud qu’il est à blâmer pour le réchauffement climatique. » Barrymore est revenu au cœur du message et a écrit : « Merci d’avoir toujours [sic] été le pionnier de la sauvegarde de notre terre. «

Bien qu’il semble que les fans aient apprécié le flirt pas si subtil de Barrymore, les commentaires tout au long de la publication ont mentionné l’histoire de DiCaprio en matière de rencontres avec des mannequins de 20 ans et plus comme Lorena Rae et Camila Morrone, par Page Six. Morrone ne semblait pas gênée par leur différence d’âge, comme elle l’a dit au Los Angeles Times en décembre 2019 : « Il y a tellement de relations à Hollywood – et dans l’histoire du monde – où les gens ont de grandes différences d’âge. Je pense juste que n’importe qui devrait être pouvoir sortir avec qui ils veulent sortir. » Pourtant, on se demande ce que pense DiCaprio du commentaire de Barrymore !