Dreamland Trailer promet un moment fou au mariage des cauchemars

Pays de rêve est un nouveau thriller d’horreur / crime de Dark Star Pictures. Il étoiles Stephen McHattie, Henry Rollins, et Juliette Lewis. Lorsqu’un tueur à gages reçoit un coup unique, il tombe dans un monde de vampires, de doigts coupés, de jazz et de méchanceté générale. Le film a vraiment l’air bizarre mais d’une manière intrigante. Avec ces trois rôles principaux, vous pouvez vous attendre à une expérience exagérée qui ne peut être dépassée par aucune autre version cette année. Pays de rêve devrait sortir dans certains cinémas le 5 juin, ainsi que sur les services de streaming à la demande et en VOD si les cinémas sont encore fermés pour la plupart. Consultez l’affiche, la bande-annonce et le synopsis ci-dessous.

Synopsis et bande-annonce de Dreamland

«Sur les ordres de son patron de gangster, le tueur à gages Johnny doit couper le petit doigt d’un trompettiste de jazz célèbre avant un concert de haut niveau. Cela semble assez simple, mais le concert est un mariage au palais de la reine du crime, la comtesse. un vampire, une femme fatale, une poignée de doigts coupés et une salle de bal pleine de musique, de tirs de mitrailleuses et de chaos… c’est juste une autre nuit à Dreamland. » Vous pouvez regarder la bande-annonce loufoque ci-dessous.

Tu vois ça a l’air fou, non? Pourquoi at-il fallu si longtemps pour que quelqu’un fasse un film de gangsters dans le monde des vampires? Pays de rêve ressemble à un autre du film mural pour Bruce McDonald, poursuivant son travail depuis 2009 Pontypool et continuer à donner à l’horreur canadienne une bonne réputation. Toute l’action vous semble brutale, et le concept est tellement bizarre. Celui-ci est un film à surveiller. Recherchez-le lors de sa sortie le 5 juin.

