Drame mère-fille dévastateur [Tribeca] – / Film

Tous les signes d’un film sur la maladie incurable pleureuse se manifestent au début Asie, Cinéaste israélien Ruthy PribarEst le premier film tendre. Mais lentement, subtilement, Asie se distingue du reste de ses cohortes sentimentales et se révèle être un drame mère-fille émouvant et poignant d’un genre différent.

Peu orthodoxe étoile en petits groupes Shira Haas est l’adolescente rebelle d’Asie (Alena Yiv), une jeune maman pleine de vie qui a eu sa fille Vika alors qu’elle était un peu plus qu’une adolescente. Les deux partagent une proximité plus proche des sœurs que de la mère et de la fille, mais cette relation a récemment commencé à changer alors que Vika avait commencé à implorer sa propre indépendance et sa vie privée, même si l’apparition rampante d’une maladie dégénérative l’empêche encore plus.

Il n’y a pas de scène de diagnostic larmoyante, pas de panne explosive de Vika ou d’Asie alors que nous apprenons les détails de la maladie qui rendent les membres de Vika inutiles; nous avons vu tout cela auparavant dans tous les autres drames de maladies tragiques. Au lieu, Asie nous fait entrer intimement dans la vie de l’Asie et de Vika alors qu’ils font face à la lente apparition de la maladie sans nom. Le style de réalisation de Pribar n’a rien de compliqué – il est simple, refusant presque d’être sentimental, mais il est loin d’être non sentimental. La direction simple de Pribar permet Asie pour aborder des thèmes compliqués: les turbulences de l’Asie sur le fait de prendre soin de sa fille tout en déplorant sa propre vie amoureuse compliquée, le ressentiment de Vika envers sa charmante et belle mère qui peut inciter les hommes à la regarder d’un simple regard, l’inévitable atrocité du progrès de la maladie.

Les deux sont têtus et opiniâtres pour une faute, et riches de leurs propres défauts et idiosyncrasies. Asia essaie d’équilibrer son style de vie de travail dur et de jeu avec ses instincts maternels surprotecteurs pour Vika, tandis que la timide Vika, toujours peu sûre de son apparence simple par rapport à sa mère rayonnante, écrase les garçons de patineurs locaux qui lui montrent ses sourires au fromage . Vika aspire à vivre les expériences romantiques et sexuelles qui viennent si facilement en Asie, mais sa fenêtre d’opportunité se rétrécit lentement à mesure que la maladie progresse. Asia finit par s’en rendre compte et se fait une mission de coucher sa fille – une distraction plutôt drôle et légère de leur réalité déchirante.

Mais la nouvelle résolution de l’Asie n’est jamais une comédie à éclater de rire, et la maladie de Vika n’est jamais trop déprimante – Asie marche à mi-chemin, dans cette étrange réalité ancrée de traiter franchement le chagrin avec un triste sens de l’humour. L’adieu a foulé ce territoire auparavant, mais c’est un film dont les films traditionnels restent généralement éloignés – les émotions sont trop compliquées et inconfortables pour être gérées, et il est plus facile de faire face aux grandes explosions sentimentales. En tant qu’infirmière, c’est un territoire que l’Asie ne connaît que trop bien – une scène douce-amère d’elle et un médecin / parfois un amant se remémorant affectueusement un patient qui perd sa femme lancinante a l’air de préfigurer où ira le film. Même lorsque les choses s’effondrent pour eux deux – un jour, Vika et Asia rentrent de l’hôpital dans un frigo cassé et des aliments pourris, et au lieu de tomber en larmes, Asia profite du moment pour se gâter avec sa fille.

Yiv et Haas sont presque trop parfaitement interprétés comme mère et fille – leur ressemblance physique est étrange. Haas, qui devrait devenir une star à l’ouest après une performance en petits groupes dans Netflix Peu orthodoxe, impressionne une fois de plus, donnant une performance émotionnelle mélancolique et tendue et est formidable pour montrer la lente désintégration de son corps sous la maladie, toutes les mains enroulées et les membres tremblants. Yiv offre une performance plus subtile mais non moins étonnante, communiquant une résilience silencieuse et un chagrin d’amour qui ne scintille que parfois sur son visage lorsqu’elle aide sa fille à sortir de son fauteuil roulant.

«La seule grande chose que j’ai obtenue d’un homme, c’est vous», dit Asia avec tendresse à Vika, alors qu’elle réconforte sa fille lors de son premier chagrin.

Asie est un film intimiste et discrètement dévastateur qui refuse d’être vaincu par la maladie dont souffre Vika. En fin de compte, c’est un drame profondément simple sur la relation en couches, complexe et incassable entre la mère et la fille.

/ Classement du film: 8 sur 10

