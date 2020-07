Drake et Larsa Pippen ont laissé tomber le nom de Kanye West – maintenant Twitter a besoin de savoir pourquoi! – .

Trois jours plus tard, la tempête Twitter de Kanye West se poursuit toujours, et son nom laisse tomber encore plus de célébrités.

Il a déjà fait beaucoup de réclamations sur sa femme Kim Kardashian, ainsi que sur sa belle-mère Kris Jenner et son petit ami Corey Gamble. Ensuite, il a nommé quelques autres célébrités de la liste A. Anna Wintour, Meek Mill, Michael Jackson, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais il n’avait pas fini là-bas. Dans le dernier épisode de l’étrange diatribe Twitter de Kanye, il semble avoir mentionné deux personnes très spécifiques. Drake et Larsa Pippen – et tout le monde veut savoir pourquoi!

Kanye nomme Drake et Larsa

Dans les derniers tweets de Kanye, il a mentionné deux célébrités spécifiques.

Tout d’abord, il commence par un tweet conspirant sur Michael Jackson et Tommy Mottola, avant de passer à parler de sa fille North et soutient qu’il espère que Kris ne prévoit pas une autre «séance photo playboy».

Puis, il dit «viens me chercher» avant de mentionner deux noms. Il écrit simplement «Drake» et «Larsa» dans deux tweets séparés avec un emoji réfléchi à côté de chaque mot.

Au milieu des deux noms, il a écrit «au nom de Jésus. Plus de limite »avant de dire:« Dois-je en nommer plus? »

Les tweets de Kanye sont pour le moins énigmatiques, il est donc assez difficile de déchiffrer exactement ce qu’il entendait par les deux tweets, mais la paire doit avoir été impliquée dans une sorte d’activité pour laquelle Kanye veut les appeler. Et il insinue qu’il a aussi plus de célébrités à nommer.

Dans une série de tweets maintenant supprimés, Kanye West dit que Kim Kardashian l’a trompé avec Meek Mill, il essaie de divorcer d’elle depuis un an, dit que quelqu’un a tué Michael Jackson et allègue que Drake et Larsa Pippen sont impliqués dans certains type d’activité néfaste. pic.twitter.com/Xp1J9I9LO0 – Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) 22 juillet 2020

Qui est Larsa?

Maintenant, nous savons tous qui est Drake, mais qui est le Larsa dont il a parlé? Nous avons tous les détails.

Les fans avides de Keeping Up With The Kardashian savent que Larsa Pippen a été la meilleure amie de Kim pendant très longtemps.

L’homme de 44 ans de Chicago est une star de la télé-réalité, apparaissant sur Real Housewives à Miami. Elle est également connue pour être mariée au basketteur Scottie Pippen depuis 1997, ayant quatre enfants ensemble. Cependant, en 2018, Larsa a demandé le divorce.

Les Kardashian n’ont plus suivi Larsa sur Instagram

Après la tempête Twitter de Kanye, de nombreux fans aux yeux d’aigle ont remarqué que quelque chose de très étrange s’était produit.

Toute la famille Kardashian semble ne plus avoir suivi Larsa sur Instagram, sans expliquer pourquoi. Personne ne sait exactement pourquoi Kanye a appelé Larsa, mais peut-être que les Kardashian font comme ils ont très vite abandonné la star de la télé-réalité.

Cependant, il y a une rumeur selon laquelle Larsa aurait eu une relation avec le bébé papa de Khloe, Tristan Thompson, alors peut-être que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec cela.

Larsa a évoqué la situation sur son propre compte Twitter en déclarant: «Je me suis réveillée ce matin bénie et je vois que tout le monde se concentre sur qui je suis et qui je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je me concentre sur mes enfants, ma nouvelle forme physique marque Larsapippenfitness, et mes relations dans la vraie vie. »

Il semble donc que Larsa ne soit pas dérangée par le drame causé par Kanye, souhaitant simplement rester en dehors de celui-ci.

Je me suis réveillé ce matin béni et je vois que tout le monde est concentré sur qui je suis et qui je ne suis pas sur les réseaux sociaux.Je suis concentré sur mes enfants, ma nouvelle marque de fitness Larsapippenfitness et mes relations dans la vraie vie. – Larsa Pippen (@larsapippen) 22 juillet 2020

