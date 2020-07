Dragon’s Dogma Anime’s First Artwork is Foreboding, Series Lancement sur Netflix en septembre

Dragon’s Dogma, le brillant RPG d’action Capcom, recevra une adaptation anime plus tard cette année. La série sera lancée via Netflix le 17 septembre 2020, et la société nous a donné notre tout premier aperçu du projet avec l’illustration intégrée ci-dessous.

Compte tenu des nuances sombres et de la nature inquiétante du jeu, nous sommes heureux de voir que l’anime semble tout aussi menaçant. Espérons qu’il soit à la hauteur de la qualité du matériel source. Un chef-d’œuvre, si vous voulez.

Êtes-vous impatient de cette adaptation anime? Criez « Gobelins! » dans la section des commentaires ci-dessous.