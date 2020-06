Dragon Warrior – Date de sortie, distribution – Honk News

– – –

Mises à jour de Kung Fu Panda 4: Kung Fu Panda est une série de films de comédie wuxia dont le propriétaire est Universal Pictures via Dreamworks Animation. La série est une création d’Ethan Reiff et Cyrus Voris. Le premier film est lancé en 2008. La première de la suite en 2011 et 2016, respectivement. Cinq courts métrages et deux séries d’animation y ont été associés. Il y a aussi des arrangements théâtraux et des jeux dessus.

Kung Fu Panda 4: date de sortie prévue

Les fabricants ont déclaré qu’ils travaillaient déjà sur le Kung Fu Panda 4 de la franchise. Cependant, c’est la cible d’une version 2018. Mais cela n’a clairement pas eu lieu. Le transfert de Production Company de NBC Universal à Dreamwork a entraîné de nouveaux retards. De plus, en raison de l’arrêt de la production dû à l’éclosion de la pandémie de COVID-19, rien n’est prévisible pour l’instant.

Aucune bande-annonce ou teaser n’a été produite par le studio de Kung Fu Panda. Mais si le film doit être lancé en 2021, alors une bande-annonce peut être prévue d’ici la fin de 2020. Bien que l’espoir des fans de regarder Po sur les écrans soit constamment repoussé, mais ce souhait va bientôt être satisfait. .

Kung Fu Panda 4: Terrain

– – –

Le panda pelucheux le plus aimé et le plus aimé de tous est devenu le guerrier dragon. Avec les Furious Five-Tigress, Viper, Monkey, Mantis et Crane, lui, formé par Master Shifu, voyage dans des expéditions passionnantes. Chaque fois, il perçoit davantage son potentiel et devient courageux et audacieux.

Dans la quatrième partie de la franchise, nous pouvons nous attendre à ce que Po entraîne les enfants de son village Panda à affronter le mal. Mais avec aucun frisson se terminant à partir du troisième film, c’est juste une hypothèse.

Kung Fu Panda 4: Cast

Les mêmes artistes voix devraient faire entendre la voix des personnages dans le tout nouveau film à venir. Ce sont les suivants:

Jack Black jouant le rôle de Po,

Angelina Jolie jouant le rôle de Tigress,

Jackie Chan jouant en tant que singe,

David Cross jouant le rôle de Crane,

Lucy Liu jouant en tant que Viper,

Seth Rogen jouant le rôle de Mantis et

Dustin Hoffman jouant le rôle de Master Shifu

– – –