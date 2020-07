Dragon Quest XI S annoncé

Chapeau Square Enix Dragon Quest XI S a annoncé qu’il sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC plus tard cette année.

Dragon Quest XI S est la version ultime de Dragon Quest XI et comprend tout le contenu précédemment publié pour le jeu, plus un nouveau mode 16 bits. Vous pouvez également vous attendre à des scénarios supplémentaires spécifiques aux personnages, au choix de jouer avec la bande-son originale ou à une excellente version orchestrale de la musique, ainsi que la possibilité de basculer entre les modes graphiques 2D et 3D, une option de langue japonaise et bien plus encore. .

Dragon Quest XI promet un récit émotionnel avec des personnages forts, un monde immense à explorer, des batailles au tour par tour accessibles mais profondes et d’innombrables missions secondaires et mini-jeux.

Dans ce monde vaste et merveilleux, inspiré par le style classique de l’ombrage de cel avec des détails photo-réalistes, vous combattez des batailles au tour par tour qui permettent aux joueurs de se lancer facilement avec des mécanismes accessibles et simples, tout en ayant suffisamment de profondeur pour être hardcore -Fans satisfaisants.

Dragon Quest XI S sera publié le 4 décembre 2020. Les impressions de l’original peuvent être trouvées ici dans notre revue à l’époque.