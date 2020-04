Dragon Ball Z: Trailer Sortie – Whis et Beerus Ultimate Combat Combat

– Publicité –



La bande-annonce de Dragon Ball Z: Super DLC de Kakarot est des émissions et ici des séquences de gameplay de combat avec Whis et Beerus. Dragon Ball Z: le Super DLC de Kakarot est enfin presque là, avec une date de lancement prévue pour demain, le 28 avril.

Parallèlement à d’autres mises à niveau passionnantes comme de nouvelles illustrations d’écran de chargement pour son DLC, la bande-annonce de lancement final du nouveau matériel a été diffusée sur le compte Twitter de Bandai Namco avant aujourd’hui, montre également des séquences de gameplay de Goku et Vegeta en conflit avec Beerus et Whis.

Dragon Ball Z: Trailer sorti

Si vous cherchez plus de puissance, Whis sera prêt à vous former à partir de demain #Dragon Ball Z: Kakarot! Pouvez-vous atteindre la forme du Dieu Super Saiyan et réussir à divertir Beerus? pic.twitter.com/aRk7cYHoXr – BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) 27 avril 2020

– Publicité –

Dragon Ball Z: le DLC de Kakarot est très attendu depuis le lancement du jeu en janvier, et bien que les données aient été rares avant le spectacle officiel, les fans savent presque tout ce qu’il y a à apprendre à ce stade, car le DLC comportera le type Super Saiyan God et les conflits en utilisant le duo divin.

Cette nouvelle bande-annonce montre de nouvelles informations, comme la prémisse de ce DLC. Il semble que Goku soit étonné d’être dans le monde de Beerus, afin de les cultiver comme amusement pour 31 ans, et que Whis y ait attiré lui et Vegeta.

Le métrage de gameplay Whis révélé révèle la force de Whis, à quelques exceptions près, il semble même que l’ange utilise Ultra Instinct. Au-delà de sa capacité à éviter l’assaut du joueur, il montre également des attaques à zone d’effet qui semblent difficiles à esquiver.

Ce comportement contraste avec le coaching typique de Whis dans l’anime Dragon Ball Super, dans lequel il surpasse simplement Vegeta et Goku avec des prouesses martiales seules. Néanmoins, cela doit néanmoins être une expérience stimulante et amusante.

Les rapports indiquent que le combat contre le patron de Beerus est remarquablement difficile, et cette bande-annonce semble corroborer cela. Cela confirme également que le joueur pourra combattre Beerus à tout moment, avec le Dieu déclarant « Si vous voulez vraiment me battre, n’hésitez pas à vous arrêter », mais en suivant rapidement en disant que le joueur ne serait pas très difficile et en préconisant qu’ils s’entraînent avec Whis en premier.

Ensuite, ce sera probablement une bataille difficile, bien que, espérons-le, libérer Super Saiyan God mettra les joueurs au même niveau que le Dieu de la destruction.

Avec la sortie du DLC demain, les fans impatients n’ont pas longtemps à attendre pour se mordre les dents au nouveau contenu. Il convient de noter que, bien que l’avant-dernier plan de l’aperçu indique que le DLC est disponible, il ne peut être téléchargé ou obtenu que demain. De plus, la seule façon de jouer le DLC est via un bundle qui contiendra les deux DLC initiaux ou la passe de saison.

– Publicité –