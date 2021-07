Dragon Ball Super Chapitre 74 : L’ère de Freezer ! Date de sortie et intrigue

Compte tenu de votre enthousiasme pour Dragon Ball Super Chapitre 74, nous sommes de retour avec quelques mises à jour sur le même sujet. À quelques jours de la bataille épique entre Vegeta et Granola, les fans élaborent de nouvelles théories pour étayer leurs spéculations. Pour l’instant, la seule priorité de nos Saiyans est de communiquer la vérité sur la destruction de la planète Céréale dans Granola. Mais êtes-vous prêt à accepter la défaite ?

Bien qu’il reste encore du temps avant que les analyses brutes ne parviennent sur Internet, un nouveau brouillon a déjà été publié à l’avance. Les arrivées anticipées sont toujours un bon signe. De plus, le buzz autour de l’arrivée de Freezer grandit également. Alors sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle édition du manga Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super Chapitre 74 : Détails de l’intrigue !

Pas tous les scans bruts, mais certainement une image du prochain chapitre de DBS a frappé Internet. Le brouillon est une esquisse du combat entre Granola et Vegeta. Il montre une confrontation entre les deux juste avant. Les fans peuvent certainement s’attendre à une allumette entre les deux avant que la bataille ne commence. Aussi, un autre fait dont tout le monde parle sur Internet est « l’ère de Freezer ».

En plus du combat entre Vegeta et Granola, l’arc Freezer est susceptible d’apparaître. La question est de savoir comment Akira entend l’intégrer. Pour l’instant, les fans devraient se concentrer sur le Prince Saiyan et le Heeter. Avec Goku sur la touche, comment Vegeta va-t-il surmonter la rage de Granola ? Vegeta veut aussi le taquiner sur son passé. Cette rage entraînera-t-elle des combats plus meurtriers ? Découvrez-le dans le chapitre 74 de Dragon Ball Super.

Résumé du chapitre précédent

Le chapitre précédent de DBS était un peu déchirant pour de nombreux fans car ils ont dû accepter le fait que Goku n’est pas assez fort pour affronter Granola. Même dans l’état Hybrid Saiyan, Goku n’a pas pu lancer une seule attaque sur Granola. De plus, son niveau de puissance était à un niveau record. Si cela ne pouvait pas vaincre le Heeter, qu’est-ce qui le ferait ? Pour l’instant, on voit que Vegeta a pris le poste de défenseur. Voyons si Granola croira ce fait dans Freeza ou non.

Dragon Ball Super Chapitre 74 : Date de sortie

Il est enfin temps de miser sur toutes les théories des fans, car le nouveau chapitre de DBS est presque prêt. Dragon Ball Super Chapter 74 devrait sortir en salles le 20 juillet 2021. Alors mettez le rappel sur votre téléphone car ce n’est pas le moment de trahir Vegeta. Vous pouvez lire tous les derniers chapitres de DBS sur le site Web et l’application officiels de VIZ Media.