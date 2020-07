Dragon Age 4: Date de sortie, intrigue et tous les autres détails que les fans doivent connaître

– – – – – – Dragon Age 4: Date de sortie, intrigue et tous les autres détails que les fans doivent savoir, Dragon Age: L’histoire de Inquisition a laissé les fans avec divers mystères dont les désirs des joueurs seront résolus dans Dragon Age 4. Le segment d’accompagnement de la fantaisie de BioWare fondation. Un détail pas si clair dans le jeu, peu importe, pourrait avoir d’énormes implications pour l’univers de Thedas. De plus, n’était ouvert qu’aux joueurs ayant choisi un choix essentiel dans Dragon Age: Origins. Si le Gardien de Dragon Age: Origins décide de refuser l’urne des restes sacrés, leur complice Leliana se retournera contre eux, en les combattant jusqu’à la fin. La date de sortie de l’émission Dragon Age 4 ne sera diffusée qu’en avril 2022 Dans un salaire annuel monétaire exigeant le rapport du deuxième trimestre 2020 d’EA, Blake Jorgensen, responsable du travail et de la trésorerie, a déclaré que Dragon Age 4 sortira «probablement» après l’exercice financier du studio. de 2022. Cela implique que la fenêtre de date de sortie la plus probable ne sera pas avant avril 2022 au plus tôt. Vraiment, nous sommes toujours dans une attente serrée pour notre apparition à Thedas, ça s’en vient. Comme une partie importante des nombreuses révélations aux Game Awards 2018, nous avons enfin obtenu une bande-annonce de casse-tête pour Dragon Age 4 – en tout cas, malgré tout, nous n’avons pas de nom de jeu certifiable pour le moment. Le maître elfique semblable à Loki de la vente qui s’est lié à Solas et figure incontestablement dans l’épilogue DLC d’Inquisition, Trespasser. Le plus curieux de tous, la bande-annonce incorpore incontestablement une image de lyrium rouge, et c’est un symbole remarquable. Intrigue du spectacle Plutôt qu’une onde de base à l’apparence de Leliana. Il semble probable que la clarification pour la restauration de Leliana soit coordonnée. Avec le mystère plus large de Red Lyrium. De plus, son effet hors de la vue de l’univers exigeant et mystérieux de Dragon Age. Dragon Age 4 devrait expliquer cette énigme en prêtant peu d’attention au statut de Leliana. Pour les joueurs qui ont vu Leliana botter le seau et revenir. La découverte du mystère du Lyrium expliquera simultanément dans un monde parfait la restauration de Leliana. L’énigme des Titans et les propositions qui font trembler le monde. La somme de cela a permis à Solas the Dread Wolf de battre le Fade. – – –

