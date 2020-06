Dracula Saison 2 sur Netflix ??? Verrons-nous Claes Bang dans la suite? Dernières mises à jour ici !!!

Dracula est une série sur Netflix et BBC One. Il a suivi les genres de l’horreur et du drame. Mark Gatiss et Steven Moffat, le duo emblématique qui a fait «Sherlock» sont également les créateurs de Dracula. La série est basée sur le livre du même nom de Bram Stoker (1897). Les créateurs ont sorti la première saison de l’émission le 1er janvier 2020. La première saison comporte trois épisodes. Les créateurs ont sorti leurs épisodes les 1er, 2 et 3 janvier.

Le casting-

Le casting de l’émission présente divers acteurs comme-

Claes Bang

Dolly Wells

Mark Gatiss

John Heffernan

Morfydd Clark

Matthew Beard

Alec Utgoff

Sacha Dhawan

Jonathan Aris

Chanel Cresswell

Nathan Stewart

Catherine Schell

Youssef Kerkour

Et bien d’autres personnalités célèbres.

La parcelle-

Après un très long sommeil de 123 ans, Dracula se réveille à nouveau. Le spectacle se déroule en Angleterre dans toute sa splendeur, l’Angleterre moderne.

Dracula (joué par Claes Bang) doit combattre Abraham Van Helsing. Van Helsing est professeur et principal antagoniste de l’émission.

Commentaires-

Le spectacle a un accueil mitigé. L’émission n’a pas reçu beaucoup d’audience jusqu’à la finale de la première saison. Certaines personnes l’ont considéré comme une belle version du livre original. Les gens ont également apprécié l’approche moderne adoptée par les créateurs. L’autre moitié des critiques a expliqué que leurs attentes envers ceux qui nous ont donné Sherlock n’ont pas été satisfaites.

À propos de la deuxième saison-

Lisez avec prudence car cette partie a les spoilers de la première saison!

Dracula apprend qu’il n’y a rien à faire, pas de guerre à mener, qu’il n’y a qu’une fin. Après cela, il se rend compte qu’il ne sert à rien de vivre car il n’y a aucune vengeance à rechercher.

Le troisième épisode était une conclusion de l’émission. Dracula n’a pas laissé le docteur Helsing mourir douloureusement. Au lieu de laisser le Cancer l’emmener, à la fin de l’épisode, Dracula se nourrit de son sang qui les tue tous les deux.

Mais nous ne les avons pas réellement vus mourir. Lors d’une interview pour Radio Times, un membre de l’équipe en a parlé. il a dit qu’il est très difficile de tuer un Dracula car ils sont connus pour se ressusciter! (Clin d’oeil clin d’oeil)

Il est peut-être trop tôt pour demander aux créateurs que la première saison soit sortie en janvier 2020. Ils n’ont ni confirmé ni nié la réalisation de la deuxième saison.