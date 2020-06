Dracula directeur de remake Karyn Kusama était sur le dernier épisode de The Kingcast, un aperçu hebdomadaire des œuvres de Stephen King hébergé par Scott Wampler et Eric Vespe. Si vous ne l’avez pas encore écouté et que vous êtes fan de King, c’est un podcast à écouter absolument. Kusama était sur l’épisode en train de regarder Carrie, et elle a eu l’occasion de discuter de sa version de Dracula. Elle a été embauchée plus tôt cette année par Blumhouse pour ramener le décompte à la vie, et elle suggère que ce ne sera pas le même type de Dracula que nous avons vu auparavant.

Dracula pourrait être très différent dans cette version

« C’est une adaptation assez fidèle du roman de Bram Stoker. Je pense que quelque chose qui est négligé dans les adaptations de Dracula dans le passé est l’idée de plusieurs voix. En fait, le livre est rempli de points de vue différents. Et le seul point de parce que nous n’avons pas accès à, et toutes les adaptations donnent accès à, c’est Dracula lui-même. Donc je dirais juste à certains égards, ça va être une adaptation appelée Dracula, mais ce n’est peut-être pas le même genre de héros romantique que nous avons vu dans le passé… dans les interprétations passées de Dracula. «

Cela semble assez intrigant. Après ce que Blumhouse a pu accomplir avec The Invisible Man, ils avancent à plein régime en présentant les Universal Monsters au public moderne. Dracula devrait être l’un des plus faciles à moderniser, contrairement à la créature du lagon noir. Vraiment, celui-ci dépendra du casting. S’ils ne clouent pas absolument le casting, ils seront de toute façon DOA. Sebastian Stan a déjà jeté son chapeau dans le ring, et je suis sûr qu’il y a une longue file de gens prêts à jouer le rôle. Assurez-vous simplement qu’ils ont une tonne de charisme.

Le post Dracula Remake discuté par Karyn Kusama sur le Kingcast est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.