DP World Tour Championship: quatre trous clés à Jumeirah Golf Estates

Le championnat DP World Tour revient à Dubaï les 10 et 13 décembre. Ici, nous jetons un coup d'œil à quatre trous clés à Jumeirah Golf Estates. TROU 15 Depuis le départ, il est difficile d'avoir une bonne perspective de la zone d'atterrissage sur ce court par 4 car il y a plusieurs pentes, ondulations et bunkers en pot qui attendent d'attraper un coup de départ mal pensé. Avec plusieurs options de boîte de départ, l'European Tour avancera souvent le tee sur quelques jours pour donner aux joueurs la possibilité d'attaquer le green avec leurs disques, créant ainsi un birdie «incontournable» si vous voulez vous donner une chance être dans le mix avec une opportunité de gagner dimanche. TROU 16 Le 16e par 4 de 486 verges est l'un des nombreux trous de finition exigeants, ce qui constitue un véritable défi pour les professionnels qui atteignent la fin des affaires du tournoi. Un coup de départ bien frappé négociant en toute sécurité les bunkers du fairway laissera un deuxième coup à jouer à partir d'un mensonge suspendu, car les contours naturels du fairway se déplacent de gauche à droite et s'éloignent fortement. La position de la broche de dimanche pour le championnat DP World Tour sera inévitablement positionnée à l'extrême droite de ce green ondulé de Mackenzie, mettant le lac en jeu avec tous les coups d'approche mal chronométrés. Un bogey potentiellement destructeur à ce stade du championnat. TROU 17 Le 17e jouera assez différemment pour les débutants en fin de matinée avec la brise du golfe Persique se levant tout au long de l'après-midi. Avec des rafales tourbillonnantes et des rives délicates autour du green, les joueurs chercheront à frapper la balle bas vers le trou, en contrôlant le vol de la balle dans la brise. Les joueurs devront être très précis pour créer une chance de birdie sur ce trou signature. TROU 18 Avec les 620 verges par cinq 18e étant pratiquement hors de portée sur deux, même pour les plus longs frappeurs de l'European Tour, contrôler votre coup de lancer devient la clé pour créer une chance de birdie. Lors de l'événement de l'année dernière, les joueurs ont rencontré toutes sortes de problèmes avec ce trou de finition gigantesque, le deuxième coup de layup s'avérant particulièrement difficile, les joueurs ne sachant pas quelle ligne et quelle distance prendre. Ne soyez pas surpris de voir les tees avancer, incitant les joueurs à aller chercher le green en deux, créant une finition dramatique au jeu de la dernière journée. Cela crée un grand trou de fermeture risque / récompense pour les pilotes plus longs. Lorsque les tees sont en avant, le green est à portée en deux coups comme nous l'avons vu en 2013, quand Henrik Stenson a joué le coup de l'année avec un 3-bois à quelques centimètres de l'épingle pour mettre en place un aigle incroyable et décrocher le Titre de championnat DP World Tour.

