Downing Street commence un nouveau chapitre sans Dominic Cummings, mais un vide de puissance est toujours dangereux

C’est la fin d’une époque au 10 Downing Street. La démission cette semaine du directeur des communications de Boris Johnson, Lee Cain, et le départ de Dominic Cummings marquent un nouveau chapitre pour le gouvernement de M. Johnson. Pendant les 18 premiers mois de la fonction de premier ministre de M. Johnson, les assistants de la campagne Vote Leave ont maintenu l’équilibre du pouvoir au n ° 10. Cela est en train de changer.Après la promotion de M. Cain au poste de chef de cabinet, plusieurs personnalités de Downing Street se sont opposées, notamment la partenaire du Premier ministre Carrie Symonds et la nouvelle attachée de presse Allegra Stratton – au début de la semaine et il a démissionné, la spéculation faisait rage que plusieurs de ses collègues Vote Leave suivraient – avec Oliver Lewis et le négociateur du Brexit David Frost tous suggérés d’examiner leurs positions. M. Cummings a répondu aux rumeurs de démission en disant à Laura Kuenssberg de la BBC que sa «position n’a pas changé» depuis un blog qu’il a écrit en janvier où il a dit qu’il prévoyait de se rendre «largement redondant» d’ici Noël . Cependant, cela a ensuite été avancé – il a été repéré portant une boîte en carton hors de Downing Street vendredi soir, même si le Premier ministre tente de trouver un moyen de le garder à l’avenir dans un rôle secondaire ou avec un nouveau projet, le sentiment est qu’il n’aura plus aucun rôle dans la gestion quotidienne du gouvernement. «Tout son modus operandi a été basé sur un contrôle total», dit un ancien collègue. «Quand Lee Cain a démissionné, c’est à ce moment qu’il est devenu clair qu’il n’avait plus le contrôle total.» Dominic Cummings quitte le 10 Downing Street vendredi soir (Photo: REUTERS / Henry Nicholls) L’ambiance au gouvernement face aux événements de la semaine dernière est mixte. Le soir où M. Cain a remis sa démission lors d’un entretien avec le Premier ministre, plusieurs de ses partisans étaient visiblement bouleversés. «C’était tendu – quel que soit le côté où vous vous trouviez», dit une source de Downing Street. Affaiblissement de l’adhérenceCependant, les bancs d’arrière-ban conservateurs sont un endroit où il est largement perçu positivement. «C’est une bonne nouvelle que Vote Leave affaiblisse leur emprise», a déclaré un député conservateur de la rentrée 2015 à propos des événements de cette semaine. «Beaucoup d’entre nous n’ont jamais rencontré ces gens depuis qu’ils étaient aux commandes. Cela vous en dit long. »Ils espèrent que le départ des assistants de Vote Leave inaugurera un nouveau chapitre pour le gouvernement de M. Johnson – un chapitre dans lequel le parti parlementaire est davantage consulté et traité avec plus de respect. «Nous espérons un changement de culture – nous voulons que les choses soient moins combatives», déclare l’un de ces députés conservateurs. Cependant, le problème avec les révolutions en elles-mêmes est que vous avez vraiment besoin de quelque chose pour remplacer l’ancien. Dans l’état actuel des choses, il y a beaucoup d’incertitude au sein du gouvernement quant à la signification du prochain chapitre. La partenaire de M. Johnson, Carrie Symonds, est considérée à Downing Street comme quelqu’un qui est sorti de la semaine plus fort. Mme Stratton est également considérée comme une figure clé de la réinitialisation du gouvernement. Diverses informations dans les journaux suggèrent que ces chiffres sont favorables à une approche moins combative. Certains partisans suggèrent même que le programme du gouvernement pourrait changer pour – avec plus d’un accent sur les emplois verts et projetant une image d’une Grande-Bretagne libérale mondiale. Johnson devrait faire une grande annonce environnementale la semaine prochaine. Ce sont des programmes politiques qui bénéficient du soutien de nombreux députés conservateurs. Cependant, d’autres craignent que le départ de l’équipe Vote Leave soit une mauvaise nouvelle pour le mur rouge. Après tout, ces chiffres ont joué un rôle déterminant dans le message électoral du gouvernement. «Je pense que beaucoup de mes collègues n’ont pas encore évalué les implications de cela», déclare un membre de la promotion 2019. «Ils ne comprennent pas quels sont les porte-drapeaux de ces gens pour les sièges du mur rouge.» En savoir plus Les hauts conservateurs exhortent Boris Johnson à nommer un chef de cabinet qui porte un « pantalon de grand garçon » La préoccupation est qu’il pourrait y avoir un pivot vers un conservatisme plus traditionnel – un qui pourrait plaire davantage aux sudistes qu’aux nouveaux électeurs conservateurs du nord. «Même s’ils maintiennent le niveau supérieur, il y a des choses sur la langue et l’ignorance des absurdités qui pourraient être mises de côté», déclare un initié du gouvernement. La nomination au poste de chef de cabinet est cruciale pour l’avenir de ce gouvernement. M. Cain a été exclu du rôle et trouver quelqu’un qui plaît à tous sera difficile. Les événements de cette semaine se sont produits plus tôt que prévu, il n’y a donc pas beaucoup de plan en place – cela risque un vide qui est un endroit dangereux pour tout poste de Premier ministre. Les personnes nommées en révéleront beaucoup sur la direction future de ce gouvernement, notamment l’ancien chancelier Sajid Javid, l’assistant de Brexiteer et Michael Gove Henry Newman et l’actuelle chef de la politique Munira Murza. Henry Cook, un ancien conseiller de Gove qui travaille maintenant au 10 Downing Street, est une autre personne qui, selon les conseillers, pourrait être bonne. Ce que Cook a pour lui, selon un ancien assistant, c’est qu’il n’a pas beaucoup d’ennemis, le candidat choisi aura un travail entre les mains. «Qui aurait pensé que ce lot ferait de Gavin Barwell [former chief of staff for Theresa May] ressemble à l’aile ouest? Pour que la réinitialisation de M. Johnson soit un succès, il aura besoin d’un nouveau chef de cabinet capable à la fois de rassurer ses députés et de maîtriser Downing Street.

