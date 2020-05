Douceur, note élevée… et nouveaux mutants? – Africadaidly

Avec un titre «nous sommes sortis de ça!» Concernant le Coronavirus encore loin, plusieurs autres studios ont choisi de pousser certains de leurs théâtres au numérique – en espérant qu’ils verront «Sonic the Hedgehog» ou «Invisible Man» – style dollars pour le faire.

Premièrement, Gravitas Ventures sortira maintenant «Douceur dans le ventre» – initialement prévu pour une pièce de théâtre, ainsi qu’un arc numérique le 8 mai – uniquement sur demande. Le film, mettant en vedette Dakota Fanning et Yahya Abdul-Matteen II, «raconte l’histoire émouvante de Lilly (Dakota Fanning), un enfant anglais abandonné en Afrique. Lilly est obligée de fuir l’Éthiopie pour l’Angleterre lorsque la guerre civile éclate. Elle se lie d’amitié avec Amina (Wunmi Mosaku), une réfugiée éthiopienne qui a fui la même guerre. Ensemble, ils commencent une mission pour réunir les gens avec leurs familles dispersées.

Les fonctionnalités de mise au point ont opté pour passer directement au numérique avec « The High Note », avec Tracee Ellis Ross et Dakota Johnson. Le film sortira sur les plateformes numériques le 29 mai.

L’histoire de Grace Davis (Tracee Ellis Ross), une superstar dont le talent et l’ego ont atteint des sommets incroyables, et Maggie (Dakota Johnson), son assistante personnelle surmenée, se déroulent dans le monde éblouissant de la scène musicale de Los Angeles. Tout en faisant ses courses, Maggie aspire toujours à son rêve d’enfance de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace (Ice Cube) lui propose un choix qui pourrait changer le cours de sa carrière, Maggie et Grace proposent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.

Le film est réalisé par Nisha Ganatra («Late Night») d’après un scénario de Flora Greeson. Il est produit par Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title Films. Les producteurs exécutifs du film sont Nathan Kelly et Alexandra Loewy.

Enfin, certains téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que « The New Mutants » de Disney – qui est un calendrier de sortie on-off depuis plusieurs années maintenant – est disponible en pré-commande (ou était … semble qu’Amazon a maintenant supprimé la page) sur Digital.

La liste Prime a déclaré que le film serait disponible en pré-commande sur SD et HD au prix de 25,99 $. Il n’y avait pas de date de sortie.

Cela suggère que Disney a fait savoir aux détaillants que le film allait être une première en streaming (et sans surprise, vraiment … Disney envoie « Artemis Fowl » au numérique après tout) … mais une annonce officielle est toujours en attente.