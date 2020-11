Doublure argentée: le film de Stephen King fait un grand pas en avant quelques jours seulement après l’annulation de l’Outsider

La fille qui aimait Tom Gordon est un récit de survivants / roman d’horreur psychologique qui suit une fillette de neuf ans nommée Trisha McFarland qui se perd lorsqu’elle sort en randonnée avec son frère et sa mère récemment divorcée. Un enfant intelligent, elle utilise son intelligence pour survivre et garde ses esprits en écoutant un match de baseball mettant en vedette son joueur préféré, le lanceur Tom Gordon, sur son Walkman, mais ses problèmes deviennent exponentiellement plus grands avec le temps, et ce qui aggrave les choses, c’est qu’elle commence à avoir ce qui semble être des visions hallucinatoires dans la forêt.