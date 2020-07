Doublelift ignorant que TSM n’aurait apparemment pas mêlé C9

La superstar AD de TSM porte Doublelift a apparemment été prise par surprise quand on lui a dit que ADC Zven de C9 avait déclaré dans une récente interview que TSM et FlyQuest ne se disputaient plus contre C9.

Dans une interview avec Travis Gafford hier soir, le League of Legends Le vétéran a été informé de ce que Zven a dit dans son récent entretien avec Gafford. Mais Doublelift a répondu en remettant en question les informations avant de dire qu’il ne croyait pas que ce soit vrai.

« Quoi? Je n’ai pas… littéralement aucun moyen que ce soit vrai », a déclaré Doublelift. «Peut-être FlyQuest, je ne sais rien à leur sujet, mais pas du tout que ce soit vrai pour nous. Je ne sais pas quoi dire à part ça serait fou, peut-être que je vais demander à mes entraîneurs.

Gafford a demandé à Doublelift s’il était toujours intéressé à participer à des mêlées contre C9 et le vétéran a répondu en se demandant pourquoi personne ne le voulait.

« Ouais, je pense que tout le monde voudrait scrim C9 », a déclaré Doublelift. «Quel est l’inconvénient? Je ne comprends pas vraiment.

Lors de son entretien avec Gafford, Zven a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi C9 ne faisait pas de batailles contre FlyQuest ou TSM.

« Nous ne le sommes tout simplement pas, je ne sais pas pourquoi », a déclaré Zven. «Ils nous disent simplement qu’ils ne veulent plus nous brouiller. On m’a juste dit que nous ne ferions plus de scrim TSM ou Fly et j’étais comme oh ça craint parce que Fly était un bon partenaire de mêlée et TSM était aussi un bon partenaire.

C9 est à égalité pour la première place du Split d’été des LCS 2020 avec une fiche de 11-3, tandis que TSM occupe la troisième place avec 9-5. Le prochain match de TSM sera contre Evil Geniuses le vendredi 31 juillet à 21h CT. C9 affrontera les Golden Guardians à 16h CT le samedi 1er août.

