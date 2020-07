Double-Tap: les prochaines sorties de zombies se préparent pour l’année à venir – .

17 juil

2020

Photo via comingsoon.net

De toutes les myriades de sous-genres d’horreur, aucun n’a eu la résistance culturelle du genre zombie.

Nous sommes tous attirés par l’idée de survivre à un monde de morts-vivants, où nos amis et voisins se retournent contre nous et nous forcent à faire d’horribles choix de survie face à l’effondrement total de la civilisation.

Cependant, nous avons été relativement privés de bons films de zombies ces dernières années, ce qui a incité certains arbitres culturels à se poser la question «qu’est-il arrivé aux films de zombies?».

Heureusement, cette période de sécheresse semble toucher à sa fin, car une abondance de hordes de morts-vivants affamés de cerveaux semble prête à revenir sur nos écrans avec enthousiasme dans les mois à venir.

Voici les meilleurs films de zombies à venir pour que vous gardiez un œil sur l’année à venir.

Train pour Busan 2: Peninsula

L’original Train pour Busan Le film de la légende de l’horreur coréenne Yeon Sang-ho a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs films de zombies du 21e siècle, la bible du critique Roger Ebert l’appelant «un chef-d’œuvre dans le royaume des zombies».

Désormais, les fans du premier peuvent enfin découvrir la suite tant attendue, qui devrait sortir en Corée du Sud fin juillet, avant de venir probablement en Europe et aux États-Unis à l’automne.

Dans Péninsule, le casting original se rassemble avec pour mission de rentrer dans la zone infectée et de tirer, poignarder et bombarder leur chemin vers un jour de paie de plusieurs millions de dollars.

Nous mentirions si nous disions ça TTB2 n’avait pas l’air beaucoup plus campé que le premier, mais ce n’est pas du tout une mauvaise chose.

Armée des morts

Il y a quelque chose dans la ville de Las Vegas et les zombies qui vont de pair. Une grande partie de l’action du film à succès Resident Evil Extinction se déroule dans les ruines de la ville.

Pendant ce temps, Las Vegas est un cadre populaire pour les jeux de zombies. Le jeu de zombies shoot-em-up de Capcom Dead Rising 2 se déroule dans une version fictive de la ville nommée Fortune City.

Même dans le monde des jeux de casino en ligne, le lien naturel de Las Vegas comporte parfois des morts-vivants. Par exemple, Vegas perdu, une machine à sous à 5 rouleaux populaire, se déroule dans un Las Vegas post-apocalyptique.

Dans le jeu, les joueurs doivent traverser des casinos délabrés et des zombies de Sin City dans leur quête pour remporter le jackpot.

Ce même thème fait son grand retour avec un autre film de zombies très attendu qui doit sortir sur les écrans au début de l’année prochaine; Armée des morts.

L’action se déroule au cœur de Sin City lors d’une épidémie de zombies, dans laquelle un groupe de mercenaires doit naviguer alors qu’ils tentent de réussir un braquage de casino audacieux.

Épidémie Z

Wesley Snipes, vétéran du film d’horreur, mieux connu pour son rôle de lame tueur de vampires dans Marvel’s Trilogie des lames, s’est récemment inscrit aux deux stars et a produit un thriller de zombies graveleux intitulé Épidémie Z.

On sait peu de choses sur le film jusqu’à présent, dont la sortie est prévue pour 2021. Ce que nous savons, c’est que l’action se déroule sur un campus universitaire américain typique, où Snipes joue le rôle d’un officier du SWAT qui doit se frayer un chemin à travers un campus infecté afin d’obtenir un vaccin rare du service médical.

Nous avons tous une fascination pour les acteurs qui font tout leur possible pour leurs rôles au cinéma, et Snipes n’est pas étranger au jeu de méthode, il sera donc intéressant de voir ce qu’il apporte à cette production.

Le film est réalisé par Chris Brewster, le chorégraphe et principal cascadeur du hit de Netflix Daredevil série, alors attendez-vous à ne pas manquer de scènes de combat OTT et de rythme effréné.

Épidémie Z continue d’une longue tradition d’horreur des films de zombies se déroulant sur les campus universitaires, avec le maison de la mort films et le classique culte des années 80 Zombie High tous deux comportant des dortoirs d’étudiants remplis de hordes de morts-vivants.

Rise of the Living Dead

Pour tout fan inconditionnel du genre zombie, Rise of the Living Dead est un événement cinématographique unique.

Le film est l’idée du parrain des films de zombies, le regretté et grand George A. Romero, et est une préquelle de son opus magnum de 1968, Nuit des morts-vivants.

Ce nouveau film, dont la sortie est prévue pour 2021, se déroule six ans avant les événements de l’original, dans lequel un scientifique nommé Dr Cartwright travaille au nom du gouvernement américain pour développer un médicament qui peut aider l’être humain à survivre à un explosion nucléaire.

De toute évidence, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, et les ambitions cyniques du gouvernement conduisent l’expérience scientifique à tourner terriblement mal, provoquant une épidémie de zombies qui mènera finalement à l’apocalypse.

Le film sera certainement un changement majeur par rapport au style de shoot-em-up sanglant habituel de Romero. oeuvre.

Au lieu de se concentrer sur le nombre de victimes, Rise of the Living Dead traitera des thèmes de l’éthique scientifique, du contrôle gouvernemental, de l’ambition personnelle et des priorités américaines au plus fort de la guerre froide.

Ce ne sont là que quelques-uns des films de zombies tueurs auxquels nous devons nous attendre au cours de l’année prochaine.

