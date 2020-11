D’où vient l’arôme vanille? La vérité derrière l’affirmation virale de TikTok sur les castors et le castoré

Il y a une toute nouvelle tendance TikTok qui fait le tour, et celle-ci ne demande pas aux gens d’apprendre des mouvements de danse complexes, mais crachant leurs lattes à la vanille.Tout a commencé lorsque l’utilisateur Sloowmoee a posté une vidéo dans laquelle il dit aux gens de filmer leurs réactions avant et après avoir recherché sur Google «d’où vient l’arôme de vanille?» Dans la vidéo, Sloowmoee prend une grande gorgée de latte à la vanille avant de googler la question, l’air choqué et criant «plus de vanille!» Dernières nouvelles et analyses de la newsletter iIl a été vu plus de un demi-million de fois et a engendré des centaines d’autres clips de personnes faisant de même. La recherche de la question a également explosé sur Google.Alors d’où vient l’arôme de vanille? Eh bien, lorsque vous recherchez la question sur Google, l’un des meilleurs résultats du classement est un article du National Geographic de 2013 avec le titre «Les mégots de castor émettent de la goo utilisée pour la vanille arôme ». Pas étonnant que cette tendance soit devenue virale.L’article explique comment un composé chimique appelé castoréum peut être utilisé pour les arômes de vanille.Le castoreum est produit dans les sacs de castor, qui sont situés entre le bassin et la base de la queue, et oui, ensuite La substance brune ressemblant à de la boue a un parfum musqué et vanillé, en raison du régime alimentaire des castors composé d’écorce et de feuilles Le castoreum, produit par les castors, peut être utilisé comme arôme de vanille (Photo: Wikimedia Commons) Les castors l’utilisent pour marquer leur territoire, mais il peut également être «traire» à partir de castors anesthésiés et utilisé comme arôme ou parfum dans les aliments et les parfums. La US Food and Drug Administration classe le castoréum comme un additif «généralement considéré comme sûr». Selon une étude de 2007 de l’International Journal of Toxicology, les fabricants l’utilisent comme nourriture et parfum depuis au moins 80 ans, mais vous n’avez pas à vous inquiéter, car vous n’en avez presque certainement jamais ingéré. Pourquoi? En partie parce qu’il n’est pas casher, et en partie parce qu’il est difficile à obtenir en quantités importantes. Il est encore utilisé dans certaines bougies et produits de parfumerie, mais presque jamais dans les aliments et les boissons. D’où vient l’arôme de vanille dans les aliments et les boissons? La réponse est beaucoup moins intéressante – mais nettement plus agréable – pour les humains et les castors. La grande majorité des arômes de vanille dans les aliments et les boissons est maintenant synthétique.Une version synthétique de la vanilline – le composé organique présent dans les gousses de vanille, qui donne sa saveur à l’extrait de vanille – est maintenant utilisée plus souvent que l’extrait naturel. du gaïacol – une huile aromatique généralement dérivée du gaïac ou de la créosote de bois – ou de la lignine, trouvée dans l’écorce.

