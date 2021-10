D’où vient l’arôme de vanille ? La vérité derrière l’affirmation virale de TikTok sur les castors et le castoréum

Une tendance TikTok populaire fait de nouveau le tour du monde – et cette fois-ci, les gens n’apprennent pas des mouvements de danse complexes, mais recrachent leur café latte à la vanille.

Tout a commencé lorsque l’utilisateur Sloowmoee a posté une vidéo dans laquelle il demande aux gens de filmer leurs réactions avant et après avoir cherché sur Google “d’où vient l’arôme de vanille ?”. Dans la vidéo, Sloowmoee prend une grande gorgée de latte à la vanille avant de googler la question, il a l’air choqué et crie “plus de vanille !”.

Cette vidéo a donné lieu à des centaines d’autres clips montrant des personnes faisant de même, tandis que la recherche de la question explosait sur Google.

Alors, d’où vient l’arôme de vanille ?

Eh bien, lorsque vous cherchez la question sur Google, l’un des premiers résultats est un article du National Geographic datant de 2013, dont le titre est “Les culs de castor émettent une substance utilisée pour l’arôme de vanille”.

Pas étonnant que cette tendance soit devenue virale.

L’article explique comment un composé chimique appelé castoréum peut être utilisé pour les arômes de vanille. Le castoréum est produit dans les bourses des castors, qui sont situés entre le bassin et la base de la queue, et oui, à côté des glandes anales.

Cette substance brune et visqueuse a une odeur musquée et vanillée, due au fait que les castors se nourrissent d’écorces et de feuilles. Les castors l’utilisent pour marquer leur territoire, mais elle peut également être “extraite” des castors anesthésiés et utilisée comme arôme ou parfum dans les aliments et les parfums.



La Food and Drug Administration américaine classe le castoréum parmi les additifs “généralement considérés comme sûrs”. Les fabricants l’utilisent dans les aliments et les parfums depuis au moins 80 ans, selon une étude publiée en 2007 dans l’International Journal of Toxicology.

Cependant, vous ne devez pas vous inquiéter, car il est presque certain que vous n’en avez jamais ingéré. Pourquoi ? En partie parce qu’il n’est pas casher, et en partie parce qu’il est difficile de s’en procurer en grandes quantités. Il est encore utilisé dans certaines bougies et produits de parfumerie, mais presque jamais dans les aliments et les boissons.

D’où vient l’arôme de vanille dans les aliments et les boissons ?

La réponse est beaucoup moins intéressante, mais nettement plus agréable, tant pour les humains que pour les castors.

La grande majorité de l’arôme de vanille dans les aliments et les boissons est désormais synthétique. Une version synthétique de la vanilline (le composé organique présent dans les gousses de vanille, qui donne son arôme à l’extrait de vanille) est désormais plus souvent utilisée que l’extrait naturel.

La vanilline artificielle est fabriquée soit à partir de gaïacol (une huile aromatique généralement dérivée du gaïacum ou de la créosote du bois) soit à partir de lignine, présente dans l’écorce.