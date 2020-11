Trois concepteurs diplômés ont développé un système de reconnaissance des mouvements corporels qui permet aux personnes amputées et aux personnes handicapées d’utiliser plus efficacement les appareils intelligents contrôlés par les gestes.Le projet, appelé Dots, a été sélectionné pour les Dezeen Awards 2020 dans la catégorie design portable. par Valentin Gong, Xiaohui Wang et Lan Xiao, trois designers du Royal College of Art et de l’Imperial College de Londres, dans le but de rendre la technologie plus inclusive, au moyen de deux disques blancs contenant des capteurs d’unité de mesure inertielle (IMU), qui détectent les mouvements entre deux parties du corps, les personnes handicapées peuvent contrôler les interfaces spatiales dans la réalité mixte et l’Internet des objets.Dots est un système de reconnaissance gestuelle pour les personnes handicapées Selon les concepteurs, en raison d’un manque d’ensembles de données relatifs, les développeurs de technologies ne le font souvent pas. s’adapter aux personnes handicapées lors de la création d’appareils contrôlés par les gestes de la main ou de la technologie d’apprentissage automatique. « Bien que nous puissions utiliser tho des milliers de vidéos de mouvements de la main des gens pour former un modèle, il est presque impossible de trouver deux personnes avec exactement la même forme de handicap « , ont expliqué les concepteurs. » Le handicap est souvent très individuel, ce qui ne se reflète pas dans l’apprentissage automatique. » ajoutée. « Peut-on imaginer demander à un amputé d’un membre supérieur d’utiliser Hololens? » Deux « points » sont utilisés pour détecter les mouvements entre deux parties du corps Le système Dots permet à l’utilisateur de choisir comment il interagit avec la technologie contrôlée par les gestes en fonction de sa condition corporelle individuelle , pour mieux s’adapter à leur handicap unique.Chacun des deux points peut être attaché à deux parties mobiles du corps pour détecter le mouvement entre elles, après que les points ont été calibrés à l’aide de la technologie de navigation inertielle intégrée. L’implant Neuralink d’Elon Musk va «fusionner» les humains avec l’IA Le système à deux points est capable d’effectuer les quatre manipulations de base dans les interfaces 3D: sélection, positionnement, mise à l’échelle et rotation.Pour la sélection, l’utilisateur devrait faire approcher rapidement les deux points les uns des autres, alors que pour le positionnement, ils devraient garder un point au même endroit pendant que l’autre bouge.Puis pour la mise à l’échelle, les deux points doivent s’éloigner ou se rapprocher en même temps, et la rotation nécessite que les deux points tournent Les utilisateurs peuvent choisir la façon dont ils interagissent avec la technologie à commande gestuelle en fonction de leur état individuel Les points agiraient comme un système complémentaire aux appareils utilisant la reconnaissance gestuelle. Il utilise une interface de programmation d’application (API) – un logiciel qui permet à deux applications de se parler – pour se connecter à un appareil particulier et agir en tant que contrôleur pour celui-ci.Il pourrait être utilisé pour contrôler les interfaces spatiales et les appareils de réalité augmentée et virtuelle tels que comme Hololens, Oculus et les téléviseurs intelligents.Les concepteurs ont constaté qu’avec une conception adaptable supplémentaire, Dots peut également être utilisé pour contrôler des interfaces 2D comme les smartphones et les ordinateurs portables.Le projet Dots est sélectionné pour la conception portable de l’année pour les Dezeen Awards 2020 « Accès à l’information numérique est un droit important dans notre société, car elle définit si l’on peut s’intégrer dans la société et sortir de «l’exclusion numérique» », ont déclaré les concepteurs. « Cependant, la future forme d’interaction numérique devient de plus en plus exclusive. » « Avec le développement de la réalité mixte et de l’Internet des objets, les gens relient le numérique et le physique, et rendent les immatériels tangibles », ont-ils poursuivi. « Cependant, alors que nous le sommes. à l’approche de cette ère passionnante remplie d’interfaces AR flottantes (réalité augmentée) et de dispositifs intelligents à commande gestuelle, nous semblons avoir oublié de la rendre bénéfique à tout le monde. « Le système Dots vise à rendre la technologie de reconnaissance des gestes plus inclusive. La catégorie de conception portable 2020 comprend l’implant Neuralink conçu par Elon Musk, qui vise à connecter le cerveau humain avec les interfaces de la machine via l’intelligence artificielle.Le soutien-gorge Algorithmic Lace de Lisa Marks est également présélectionné pour la conception portable de l’année, et est conçu pour s’adapter à la forme de le corps d’un individu après avoir subi une mastectomie.

