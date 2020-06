Doom Patrol Saison 2: Quand la suite va-t-elle sortir?

– – –

La toute dernière bande-annonce de Doom Patrol Season 2 révèle le tout nouveau look ou le premier regard sur les nouveaux méchants. Doom Patrol était le deuxième programme original à faire ses débuts sur le service de diffusion en continu DC Universe, arrivant juste après la première saison de Titans.

Alors que le nouvel univers DC essaie toujours de créer de nouveaux programmes de longue durée, ils ont maintenant trouvé le succès avec leurs émissions par lots initiales, qui ont été annulées à une vitesse surprenante. La première saison de Doom Patrol a également été bien accueillie par les fans et les critiques.

Date de sortie de Doom Patrol Saison 2

– – –

Depuis la toute première saison de l’émission terminée en mai 2019, les fans de l’émission en attendent plus. Mis à part cette confirmation que la deuxième saison de l’émission aurait effectivement lieu, les mises à jour de l’émission ont été lentes pendant un certain temps. Enfin, DC Universe a confirmé que la deuxième saison serait diffusée le 25 juin et qu’elle serait également diffusée sur le nouveau service de Warner Bros, HBO Max.

Bande annonce

Le premier trailer officiel de la deuxième saison de l’émission est sorti. Et la bande-annonce reçoit beaucoup d’amour des fans ainsi que des critiques. La bande-annonce donne également aux fans un premier aperçu des nouveaux méchants de l’émission. Les nouveaux méchants sont The Candlemaker et Red Jack. De plus, il a également introduit une autre équipe de super-héros appelée SeX-Men. Oui, c’est une excellente nouvelle que Doom Patrol est de retour et qu’il est revenu plus étrange que jamais.

La première saison de cette émission s’est terminée avec presque tous les membres de l’équipe titulaire réduits à des versions miniaturisées d’eux-mêmes. La toute nouvelle bande-annonce taquine également toutes leurs difficultés à redevenir grand, mais cela montre également qu’à un moment donné, ils y parviendront tous et tous retourneront à leurs tailles normales. La deuxième saison de l’émission mettra beaucoup l’accent sur Dorothy et ses pouvoirs mystérieux, qui semblent être la plus grande force motrice derrière le prochain lot d’épisodes.

– – –