– – –

Doom Patrol Saison 2: La vérité indescriptible de Dorothy Spinner.

Avant l’émission Doom Patrol sur le service de streaming DC Universe en 2019, le groupe était inconnu. Dans un monde plein de héros comme Batman et Wonder Woman, il n’y a pas beaucoup de place pour Robotman et Crazy Jane. Néanmoins, le spectacle a permis à ces personnages inadaptés de sortir de leur niche dans leur monde de super-héros en direct. Le risque a payé et les membres de Doom Patrol gagnent en renommée.

Doom Patrol Season 2 Detail

Doom Patrol – Ep. 101 – «Pilot» – Crédit photo: Jace Downs / 2018 Warner Bros Entertainment Inc. Tous droits réservés.

– – –

Après l’énorme succès de la première saison, Doom Patrol se prépare pour leur deuxième. HBO Max accueille désormais la plus grossière équipe de super-héros de DC, qui a sauvé le monde à plusieurs reprises. En plus des membres de l’équipe existants, la prochaine saison de l’émission présentera également de nouveaux visages pour pimenter certaines choses.

Maintenant, parler des origines de Dorothy Spinner est que ses origines dans les bandes dessinées sont pour le moins très déprimantes. Comme écrit par Paul Kupperberg, elle a été mise en adoption par ses propres parents lorsqu’elle était enfant, trouvant un foyer avec une nouvelle famille un peu plus tard. En vieillissant, son visage s’est structuré en singe, incitant sa famille à la cacher du monde extérieur. Elle ne pouvait pas aller à l’école ni se faire de nouveaux amis et il ne lui restait que son imagination.

Son temps d’arrêt l’a amenée à trouver des amis imaginaires pour s’occuper car ses parents ont attesté que son apparence serait effrayante pour les autres enfants. Elle a vite découvert qu’elle n’avait pas besoin d’autres personnes, car elle pouvait donner vie à ses amis imaginaires avec son seul esprit. Ils l’ont également aidée à apprendre à lire et à écrire car son accès à l’éducation était inexistant. Tant qu’elle était vivante et qu’ils ne savaient pas comment ils étaient devenus, ils étaient pleinement permanents.

– – –