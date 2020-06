« Doom Patrol » Saison 2: Détails sur la bande-annonce: les retours les plus étranges de DC Comics

– – –

HBO Max réalisera la deuxième saison de l’équipe de super-héros hors course.

C’est une série fantasmagorique et bizarre dans l’écurie d’émissions de télévision de DC Comics. Et est prêt à faire son retour plus tard ce mois-ci avec la saison deux de Doom Patrol. Il passera à HBO Max pour la prochaine saison 2.

Doom Patrol Saison 2: Cast

L’aperçu rétablit l’équipe de super-héros décalée. L’équipe se compose généralement de:

Brendan Fraser jouant le rôle de Robotman,

Matt Bomer jouant le rôle de Negative Man,

April Bowlby jouant le rôle d’Elasti-Woman,

Diane Guerrero jouant le rôle de Jane et

Joivan Wade jouant le rôle de Cyborg

Et ils ont tous repris après que leur guerre de la saison 1 ait quitté la Doom Patrol de la taille d’une pinte.

Doom Patrol Season 2: Dernières mises à jour

« Après la conquête de M. Nobody, les membres de la Doom Patrol se retrouvent désormais miniatures et bloqués sur la piste de course de voitures de course de Cliff. Ici, ils commencent à faire face à leurs sentiments de trahison par Niles Caulder alias le chef (Timothy Dalton), tout en défiant leurs propres bagages personnels », a déclaré HBO Max à propos de la saison 2.« Et chaque membre regarde le défi de s’éloigner connaissances passées choquantes et dommageables. Ils doivent tous se rassembler pour caresser et protéger le nouveau membre de la famille: Dorothy Spinner (Abigail Shapiro). Elle est la fille de Niles. Elle est celle dont les pouvoirs restent une chose mystifiante mais un réel danger pour provoquer la fin du monde. »

Doom Patrol Saison 2: Date de sortie

Cependant, l’émission Doom Patrol a été diffusée à l’origine sur le service de streaming DC Universe. Mais à partir de maintenant, HBO Max poursuivra la deuxième saison de la série. Il sortira en première avec trois épisodes le 25 juin. Et après cela, de nouveaux épisodes feront une apparition hebdomadaire pour le reste de la saison 2.

