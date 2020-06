Doom Patrol Saison 2: Bande-annonce publiée pour la prochaine saison de la série DC

Dakota Johnson va jouer Rodeo Queens, une nouvelle série humoristique d’Amazon de Je ne suis pas d’accord avec ça co-créateur Christy Hall qui sera tourné à la manière d’un faux documentaire, a confirmé Collider.

Une reine de rodéo sert généralement de «visage» à un rodéo local pendant une période d’un an, et elle est généralement tenue de porter un chapeau de cowboy, une couronne et une ceinture avec son titre dessus. Le spectacle suivra un ensemble d’espoirs de Rodeo Queen alors qu’ils se disputent la couronne convoitée. Cela semble en fait assez intéressant, surtout compte tenu de la présentation de style mockumentaire ironique, et j’ai hâte de voir les compétences de Johnson au lasso et d’entendre son twang au Texas.

Hall a créé la série et servira de showrunner de Rodeo Queens, qui sera dirigé par Portlandia co-créateur Carrie Brownstein. Johnson produira la série sous sa bannière TeaTime Pictures avec Ro Donnelly et Elisa Elliset l’émission est issue de la plateforme One Media de Boat Rocket. Amazon a battu plusieurs autres prétendants au projet, et le streamer prévoit d’ouvrir bientôt une salle d’écrivains.

Johnson a joué dans le remake décevant d’Amazon de Suspiria, et s’en sortent beaucoup mieux dans le charmant et sincère indie de l’année dernière Le faucon au beurre d’arachide. le Cinquante nuances de gris l’étoile peut actuellement être vue en train de jouer Tracee Ellis Ross«Assistant The High Note, et elle sera bientôt vue aux côtés Jason Segel et Casey Affleck dans le film indépendant L’ami. Quand Hollywood reprendra enfin la production, Johnson ira travailler sur Olivia WildeProchain film Ne vous inquiétez pas, mon chéri, qui fera équipe avec l’actrice avec elle Beurre d’arachide co-star Shia LaBeouf.

Hall s’adapte actuellement Stephen KingLe roman de La fille qui aimait Tom Gordon pour Village Roadshow Pictures, tandis que Brownstein devrait faire ses débuts de réalisateur avec MGM Marraine des fées. Brownstein sera bientôt vu aux côtés Annie Clark, alias Saint-Vincent, dans le film Sundance The Nowhere Inn. Pour lire ma critique de ce film, cliquez ici.