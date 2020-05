DOOM Eternal révèle une nouvelle œuvre pour le prochain DLC

By





Juste au cas où vous tomberiez dans le petit groupe de personnes qui ont battu DOOM Eternal à chaque difficulté, il y a du DLC sur le chemin. Le jeu a reçu des éloges et des critiques pour la difficulté en ligne, mais il n’a pas empêché les gens d’essayer de le battre sur la difficulté la plus difficile avec des restrictions. Parce qu’il y a des joueurs hardcore qui l’ont vaincu de toutes les manières possibles maintenant et qui cherchent à se mettre au défi. Heureusement, les développeurs comme Bethesda Softworks ont du contenu en cours, car le jeu recevra son premier ajout de DLC cet été. La société a décidé de taquiner un peu ce que vous pourriez voir dans le DLC en publiant deux captures d’écran sur Twitter, que nous avons tous les deux pour vous ici. L’un d’eux semble être une base en mer qui ressemble à une raffinerie de pétrole, tandis que l’autre ressemble à un château fort quelque part dans une région montagneuse enneigée. Aucun de ceux-ci ne ressemble à de superbes lieux de vacances, mais d’excellents endroits pour déchirer.

Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose du contenu du DLC, principalement parce que l’équipe de Bethesda a gardé les choses silencieuses exprès pour éviter les fuites. Ce que nous savons, sur la base des informations qui se sont produites il y a quelques semaines, est que le DLC n’aura probablement pas de nouvelle musique du compositeur Mick Gordon. Il a été révélé que même s’il avait écrit toute la musique, il n’avait pas le dernier mot sur le mix. Quelque chose qui l’a laissé dire sur Twitter qu’il ne travaillera probablement plus avec l’entreprise. Est-ce que cela signifie DOOM Eternal Le DLC aura des pistes remaniées ou une apparition de quelqu’un de nouveau? Nous ne le saurons pas tant que la société ne nous donnera pas plus de détails.

