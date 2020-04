DOOM Eternal Devs étonné par un Speedrun de 27 minutes

Personne n’a jamais dit DOOM Eternal était facile. En fait, le jeu est conçu pour être un défi alimenté par l’adrénaline, même pour les joueurs hardcore. Les gens d’id Software avec Bethesda Softworks ont fait tout leur possible pour en faire une expérience géniale avec différents niveaux de difficulté pour vous en donner pour votre argent. Selon la moyenne d’un joueur que vous êtes, vous pouvez le terminer en environ 304 heures si vous vous précipitez. Si vous cherchez chaque secret dans le mode le plus difficile du jeu, vous envisagez probablement quelques jours si vous jouez sans arrêt. Bien qu’il existe actuellement des speedrunners établissant des records en ligne pour exécuter cette chose, aucun d’eux ne se compare à la folie qui est une course de 27 minutes récemment découverte. La course a été faite par Xamide (qui a également participé à l’événement Games Done Quick ce week-end pour le soulagement des coronavirus), alors qu’il établissait le record de « Any% » dans le jeu. Mais comme beaucoup de coureurs de vitesse, il n’a pas exactement obtenu le record par des moyens conventionnels.

À un certain moment, si vous décidez d’accélérer un jeu, vous devez faire quelques choix sur la façon dont vous l’abordez. L’une des décisions clés est de savoir si vous ferez les choses à la lettre ou si vous casserez le jeu en essayant d’atteindre l’objectif. C’est une distinction importante car il existe différentes catégories en ligne pour chaque option. C’est ce qui sépare les gens de battre un jeu comme Proie en 42 minutes et en le battant en 6 minutes. Xamide a choisi ce dernier, en utilisant chaque exploit, wallhack et erreurs inconnues dans le jeu pour sauter la majorité des niveaux et aller jusqu’au bout pour les terminer. Vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessous sur la vidéo Twitch. Mais pour ajouter un peu de glaçage à ce gâteau, IGN a enregistré sa propre vidéo dans laquelle ils ont amené le producteur exécutif Marty Stratton, réalisateur Hugo Martin, concepteur principal Jerry Keehanet principal programmeur de jeux Evan Eubanks d’id Software pour regarder ceci DOOM Eternal courir. Vous pouvez les écouter dans la vidéo après cela, car ils sont étonnés de voir comment il a réussi.

