DontNod ouvre un nouveau studio à Montréal, 6 projets en cours

Développeur DontNod (La vie est étrange) a fondé un autre studio, cette fois à Montréal au Canada. Au total, six projets sont actuellement en cours chez DontNod Entertainment.

C’est ce que Oskar Guilbert, PDG de Dontnod Entertainment, a déclaré dans une interview avec VentureBeat, qui ne pouvait pas être plus fier des récentes versions. Afin d’être plus proche des acteurs nord-américains, le développeur Mecca Montréal a été choisi comme nouvel emplacement.

«Notre studio s’agrandit et six jeux sont actuellement en cours de production. Nos dernières sorties ont été très fructueuses en termes de commentaires de la presse et des joueurs. J’en suis très fier.

Pour nous c’était [ein Studio in Montreal] vraiment important parce que nous voulions évidemment être plus proches de nos joueurs en Amérique du Nord, mais aussi parce que la plupart de notre base de joueurs se trouve en Amérique du Nord et que nos jeux comme Life Is Strange sont en Amérique du Nord. Montréal est également l’un des plus grands écosystèmes de jeux vidéo au monde. «