Don’t Look Up : on connaît enfin la date de sortie du film sur Netflix et c’est pour bientôt

La sortie de Don’t Look Up de Netflix a été fixée pour décembre prochain. Connu comme un collaborateur fréquent de Will Ferrell pour de nombreuses comédies à succès comme Anchorman, Ricky Bobby : Roi du circuit, Frangins malgré eux et Very Bad Cops, Adam McKay a jeté son dévolu sur des drames comme The Big Short en 2015, qui utilisait diverses techniques non conventionnelles comme la rupture du quatrième mur pour expliquer la crise financière de 2008. Le scénariste/réalisateur a enchaîné avec un autre drame politiquement conscient en 2018 avec Vice, dans lequel McKay a utilisé des techniques similaires pour raconter l’ascension de Dick Cheney au poste de vice-président le plus puissant de l’histoire américaine.

En tant que troisième drame d’Adam McKay en tant que scénariste/réalisateur, Don’t Look Up est très attendu comme une autre critique cinglante de l’actualité et de la politique américaine, mais le film dispose également d’un incroyable ensemble d’acteurs pour démarrer. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence incarnent deux astronomes de bas étage qui se lancent dans une tournée médiatique pour avertir le monde qu’une comète cataclysmique se dirige directement vers la Terre, mais ils ont du mal à être pris au sérieux. Le film met également en vedette Meryl Streep dans le rôle de la présidente et Jonah Hill dans celui de son fils et chef de cabinet. Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Ariana Grande et Chris Evans sont également à l’affiche.

Netflix vient d’annoncer la date de sortie du film, qui s’annonce comme l’une des sorties les plus attendues de l’histoire de la plateforme de streaming. Après une sortie dans certains cinémas le 10 décembre, Don’t Look Up sera disponible en streaming sur Netflix la veille de Noël, le 24 décembre.

La campagne de marketing de Netflix pour Don’t Look Up a été un peu étrange, c’est le moins que l’on puisse dire. Jusqu’à présent, les deux seuls aperçus du film étaient une video de Netflix présentant sa liste de films pour 2021 et une bande-annonce diffusée pendant la couverture des Jeux olympiques de Tokyo. Cependant, la bande-annonce n’a pas été mise en ligne après sa diffusion à la télévision. Maintenant que la date de sortie a été annoncée, la campagne de promotion devrait s’intensifier d’ici peu.

DON'T LOOK UP Official Teaser Trailer NEW 2021 Leanardo DeCaprio Jennifer Lawrence Timothee chalamat

Lire cette vidéo sur YouTube

Don’t Look Up sort pendant l’une des périodes les plus concurrentielles de l’année, mais il a certainement suffisamment d’atouts pour être un succès à tout moment. Spider-Man : No Way Home sortira en salles quelques jours plus tôt, le 15 décembre, et la bande-annonce vient d’être dévoilée. Don’t Look Up sera également en concurrence avec d’autres films de franchises majeures : Sherlock Holmes 3, Matrix 4 et The King’s Man, qui doivent tous sortir deux jours avant. Les deux derniers films de McKay ont été des succès critiques absolus, mais la vaste base d’abonnés de Netflix pourrait lui donner l’occasion de toucher un public encore plus large qu’auparavant avec Don’t Look Up.