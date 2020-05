Don’t Look Up Cast ajoute Cate Blanchett – / Film

Que diriez-vous d’une double dose de Blanchett, bébé?! Cate Blanchett est occupée alors qu’elle s’attache à deux nouveaux projets différents. Premièrement les Carol star est sur le point de rejoindre Jennifer Lawrence dans Adam McKay«S Ne cherchez pas pour Netflix. Ensuite: Blanchett rejoint également le casting de Heure d’Armageddon, le dernier film de Ad Astra réalisateur James Gray.

Ne cherchez pas

Ne cherchez pas, un film Netflix du réalisateur Adam McKay, devrait ajouter Cate Blanchett à son casting, par Collider. Le film «se concentre sur deux astronomes de niveau intermédiaire qui découvrent qu’une météorite détruira la terre en six mois, les incitant à faire une tournée médiatique pour avertir l’humanité», et est décrit par McKay comme «une satire noire à l’école de Promener le chien, Docteur Strangelove et Réseau. «

Il n’y a pas de mot sur le personnage de Blanchett dans le film, mais elle rejoindra Jennifer Lawrence, précédemment annoncée. Le film est censé être une pièce d’ensemble, donc il y a beaucoup de personnages que nous ne connaissons pas encore.

Heure d’Armageddon

Et il y a encore plus de nouvelles de Blanchett! Variety dit qu’elle va rejoindre le casting de Heure d’Armageddon, un nouveau film de James Gray. Le film « s’appuie sur les propres expériences de Gray en tant qu’étudiant à la Kew-Forest School dans le Queens ». Comme c’est le cas avec Ne cherchez pas, il n’y a aucune information sur le personnage de Blanchett. Mais Gray est un grand cinéaste, responsable de titres comme La cité perdue de Z et L’immigré. La perspective que Gray et Blanchett travaillent ensemble est excitante. Et tout cela indique une forte augmentation des films Blanchett dans un avenir proche.

Non seulement elle a récemment joué dans Eli Roth’s Borderlands film, elle a également filmé le film sur Guillermo del Toro Nightmare Alley, un film qui réunira Blanchett avec Carol co-star Rooney Mara. Blanchett apparaît également actuellement sur la série FX Mme America. C’est le monde de Cate Blanchett, les amis, et nous ne vivons qu’en lui.

