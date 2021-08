Don’t Breathe 2 : 5 raisons d’aller voir le film au cinéma à sa sortie

in

Rodo Sayagues, le réalisateur de Evil Dead et Don’t Breathe – La maison des ténèbres, revient sur grand écran à partir du 25 août en France avec un film qui promet de devenir un nouveau classique de l’horreur.

Le thriller qui a capté l’attention du public en 2016 et nous a laissé complètement scotché revient le 25 août avec son deuxième volet écrit et réalisé par Fede Álvarez avec Rodo Sayagues, qui ne présente pas une suite digne de ce nom. Et comme nous savons que vous êtes de ceux qui ont été obsédés par les rebondissements du premier volet, nous n’avons pas pu nous empêcher de lister dans cet article les 5 raisons pour lesquelles Don’t Breathe 2 sera encore meilleur que son prédécesseur.

Don't Breathe 2 - Bande-annonce VOSTFR

1. Norman Nordstrom, un protagoniste indécodable

Il faut souligner le travail de Stephen Lang, qui donne vie à ce personnage, un aveugle qui, malgré ses limites, a développé des compétences qui font de lui quelqu’un à qui il ne faut pas s’en prendre. L’acteur est apparu dans des dizaines de titres dans le genre de l’horreur, ainsi que dans le fantastique et l’action. En fait, il a déjà signé pour faire partie de la saga Avatar.

2. Une conception audio exceptionnelle

Les réalisateurs, Fede Álvarez et Rodo Sayagués, ont accordé une importance particulière au son de ce film afin de créer des sensations et des atmosphères qui reflètent la réalité du protagoniste. Ils ont expliqué que c’est une expérience qui doit être vécue dans les salles de cinéma pour en profiter pleinement.

3. Une histoire d’horreur atypique

Don’t Breathe a un taux d’approbation de 88% sur Rotten Tomatoes. Les gens et les critiques l’ont loué pour son principe original qui nous a fait bondir de nos sièges plus d’une fois. À bien des égards, Don’t Breathe est venu apporter de la fraîcheur au genre en 2016 alors qu’il était en concurrence avec des franchises bien établies comme The Conjuring.

4. L’horreur se vit mieux au cinéma

Il existe des genres pour lesquels les effets spéciaux, l’éclairage et le son surround sont des éléments indispensables à l’obtention d’une expérience immersive qui vous tient en haleine, et l’horreur est certainement l’un d’entre eux. Ce n’est qu’au cinéma que vous pourrez vivre l’horreur de Don’t Breathe 2 dans toute sa splendeur.

5. Une bonne occasion pour des retrouvailles

Nous ne parlons pas seulement de retourner au cinéma, No Breathe 2 vous donne également l’excuse parfaite pour vous réunir avec vos amis et partager avec eux des frayeurs, des cris et de bons moments.