DONNY CATES défend la décision de MARVEL de stopper la bande dessinée lors de l’arrêt de DIAMOND

Donny Cates Crédits: Marvel Comics



L’écrivain exclusif de Marvel Donny Cates s’intensifie pour défendre la décision de Marvel d’arrêter la sortie de nouvelles bandes dessinées – imprimées ou numériques – lors de l’arrêt de cinq semaines des Diamond Comic Distributors. En répondant aux fans sur le fil Twitter de Newsarama, le détaillant de bandes dessinées devenu écrivain soutient que la publication numérique de nouvelles bandes dessinées nuirait aux magasins – et aux fans.

« C’est compliqué. Mais en résumé: si nous publions des bandes dessinées numériquement, cela fait encore plus mal aux magasins de bandes dessinées. Cates a tweeté. « Croyez-moi, personne ne veut vendre des bandes dessinées Marvel plus que Marvel. Et nous faisons de notre mieux. »

« Il y a beaucoup dans les coulisses à ce sujet que vous ne savez pas. Mais je PROMETTE que c’est la bonne décision pour l’instant, » l’auteur a continué. « Je sais que ça craint pour le moment, mais c’est tout. Un instant. Et ça passera. Je le promets. En attendant, va acheter des bandes dessinées qui sont nouvelles pour VOUS! »

Marvel Comics, pour sa part, n’a pas déclaré publiquement sa position sur le sujet controversé de la publication de bandes dessinées numériques lors de l’arrêt du coronavirus.

Cates a déclaré que les créateurs qu’il connaît utilisent ce temps d’arrêt pour aller de l’avant avec le travail.

« Nous avons en fait le temps de nous tenir au courant des horaires et de commencer de nouveaux trucs appartenant à des créateurs » Cates a dit. « La plupart des créateurs que je connais sont extrêmement occupés. »

En plus de son travail Marvel sur Venin et Thor, Cates a deux séries appartenant à des créateurs – Babyteeth et Redneck – ainsi que trois titres supplémentaires en développement.