DONNY CATES confirme la scission de GOD COUNTRY dès juin

Crédits: Dylan Burnett / Dean White



Thor et Venin L’écrivain Donny Cates ne se concentre pas seulement sur l’écriture de deux des meilleurs titres de Marvel, il a également une multitude de travaux appartenant à des créateurs à l’horizon – y compris une histoire directement liée à son hit Image Comics Dieu Pays avec son Cosmic Ghost Rider collaborateur Dylan Burnett.

« J’en fais un nouveau – je ne peux pas encore révéler le titre – avec Dylan Burnett que j’ai fait Cosmic Ghost Rider avec et Dean White sur les couleurs qui seront bientôt disponibles. Probablement d’ici la fin de juin, vous pourrez le lire « , a déclaré Cates à Newsarama, de façon quelque peu cryptée. » Qu’est-ce que cela signifie? Comment cela fonctionnera-t-il? Eh bien, restez à l’écoute et je vous le dirai. «

Cates a également confirmé que l’histoire – pour laquelle l’art teaser, vu ici, a été partagé sur Twitter – est directement liée à Dieu Pays, Histoire fantastique / science-fiction appartenant à un créateur de Cates avec l’artiste Geoff Shaw au sujet d’un grand-père qui vient de posséder une épée de pouvoir divin.

« Je vais aller de l’avant et dire, ce livre avec Dylan, vous avez vu des teasers d’art qu’il a fait avec une épée à gros cul dedans. Je vais juste aller de l’avant et répondre à la question dans l’esprit de tout le monde – oui, ce livre est connecté à Dieu Pays d’une certaine manière, « a révélé Cates. » Les gens me demandent depuis des années, est-ce qu’on va jamais voir une autre histoire se dérouler dans le monde de Dieu Pays ou toute connexion à celui-ci. J’ai toujours dit «non» – mais je dois aussi rappeler à tout le monde que j’ai toujours dit que je suis un menteur de métier [laughs]. Alors soyez à la recherche de cela. »

Cates n’a pas pu confirmer une date de sortie ou un format spécifique pour l’histoire sans titre – mais il s’attend à ce qu’il sorte vers la fin de juin. L’écrivain écrit également l’adaptation cinématographique de la série comique.