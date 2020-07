Donnez-moi un super skin logiciel sur Android tous les jours

Message d’opinion de Suzana Dalul

Deux des plus grandes forces d’Android sont le choix et la personnalisation. Alors qu’Apple fait du rattrapage et ajoute des widgets dans iOS 14, les téléphones Android ont constamment introduit des fonctionnalités innovantes qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience logicielle globale. Cependant, ce ne sont généralement pas les téléphones Android ou Pixel qui font les plus grands progrès.

À mon avis, les skins Android personnalisés ont souvent été à la pointe de l’innovation. Ceci, combiné avec le design visuel élégant des skins modernes comme One UI de Samsung, c’est pourquoi je préfère les skins Android à l’expérience Android stock «pure».

L’histoire des skins Android vs Stock Android

HTC était sans aucun doute l’un des premiers pionniers de l’interface utilisateur Android. Qui peut oublier ce fond d’écran arc-en-ciel et ce widget d’horloge météo? Je suis peut-être partial car mon premier smartphone était le HTC Desire HD, mais pour moi, c’était emblématique.

Le sens a peut-être été exagéré à bien des égards, mais c’est pourquoi j’ai adoré. L’animation fluide des nuages ​​qui se dissipent lors du déverrouillage du téléphone, l’intuitivité de son navigateur par défaut et la grande variété d’options de personnalisation pour une expérience utilisateur fantastique. À côté de lui, le stock Nexus S semblait simple et ennuyeux, même avec ses fonds d’écran animés. Les performances légèrement meilleures ne me semblaient pas un compromis valable.

Pourtant, je ne serais jamais resté aussi longtemps avec le skin HTC s’il n’offrait pas d’excellentes fonctionnalités avec le bling. Par exemple, retourner un téléphone qui sonne pour le faire taire est un incontournable du fabricant taïwanais depuis 2010. Stock Android, en revanche, a finalement inclus l’option dans Android 9 Pie.

HTC a également battu Google au poing avec la fonction «Trouver mon téléphone», qui était disponible sur le site Web de Sense des années avant que le système d’exploitation d’origine ne rattrape finalement son retard.

Cependant, tous les skins n’étaient pas égaux aux débuts d’Android. TouchWiz de Samsung était connu pour être un désordre gonflé. Le skin est livré avec une multitude d’applications préinstallées et de fonctionnalités que personne n’a demandé (ou jamais utilisées). Les bugs et les plantages étaient également monnaie courante.

À l’époque, TouchWiz était la principale raison pour laquelle je restais à l’écart des téléphones Samsung, même lorsque leurs capacités matérielles et caméra semblaient tentantes. Cependant, Samsung n’avait pas le monopole des skins sur-caractéristiques. Au fil du temps, d’autres fabricants ont embourbé leurs téléphones avec trop d’extras inutiles, HTC inclus.

Cela a inévitablement conduit à une demande pour des versions plus propres et plus légères des téléphones «pur Android» et Google Play Edition. Ils ont proposé une interface utilisateur plus rationalisée, sans dizaines d’applications de fabricants. Cependant, il a fallu l’introduction de la conception matérielle de Lollipop pour Android stock pour réaliser son véritable potentiel.

Minimaliste mais élégant, Lollipop a revigoré et rehaussé le système d’exploitation. Vous n’avez plus à sacrifier l’apparence pour profiter de mises à jour rapides et cohérentes. Malheureusement, l’élan de la refonte n’a pas duré longtemps. À mon avis, le stock Android 2020 est beaucoup moins attrayant que les skins Android modernes.

Pourquoi les skins Android sont aujourd’hui meilleurs que les actions

Stock Android offre toujours une expérience plus propre que certains skins Android aujourd’hui, mais de nombreux fabricants ont rattrapé leur retard. OnePlus avec OxygenOS et Samsung avec une interface utilisateur sont deux des points forts.

OxygenOS est souvent considéré comme l’un des meilleurs skins Android et pour une bonne raison. Il est vif, réactif et presque aussi simple que son logiciel d’origine. Pendant des années, il a arboré des fonctionnalités telles qu’un mode de jeu, l’enregistrement d’écran intégré et bien plus encore. La simplicité et la commodité ne sont pas uniquement le domaine d’Android. Le design minimaliste non plus.

À mon avis, One UI de Samsung atteint l’équilibre parfait entre la simplicité et le style, ce qui en fait mon skin Android de choix. Ses charmantes icônes plates, ses menus propres optimisés pour une utilisation à une main et son superbe mode sombre AMOLED à l’échelle du système ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles je ne peux pas en avoir assez. Tout comme HTC Sense à l’époque, c’est la substance, pas le style qui me fait revenir pour plus.

Une interface utilisateur a beaucoup de fonctionnalités que j’apprécie qui ne peuvent être trouvées sur son homologue en stock. Ceux-ci incluent des captures d’écran de défilement, un enregistreur d’écran intégré et des routines Bixby. Cela peut sembler fou pour ceux qui n’ont pas essayé Bixby depuis ses débuts (quand c’était assez horrible), mais Bixby est tranquillement devenu l’une des meilleures fonctionnalités de One UI.

Bixby fonctionne sur le principe IFTTT sans commandes vocales. Avec lui, j’économise la batterie chaque nuit en désactivant automatiquement l’affichage permanent, Bluetooth, NFC et d’autres fonctions. C’est l’une des fonctionnalités les plus pratiques de tous les téléphones que j’ai récemment possédés.

Mais qu’en est-il de ces applications supplémentaires dont les puristes en stock diront que vous n’avez pas besoin? Certaines applications de fabricants comme Samsung Health sont loin d’être impressionnantes, même aujourd’hui, mais j’aime avoir le choix entre les applications Google et OEM. Samsung Notes, par exemple, est si simple et facile à utiliser que je le préfère à tout le reste.

La peau de Samsung n’est en aucun cas parfaite. Il est toujours livré avec des applications préinstallées inutiles, mais il a des années-lumière d’avance sur son prédécesseur TouchWiz.

Les publicités de l’interface utilisateur sont la seule chose qui peut me faire passer à Android stock.

Mieux encore, je n’ai pas à sacrifier la vitesse de mise à jour pour aucune des fonctionnalités supplémentaires que j’aime. En fait, Samsung a battu Google au poinçon de mise à jour de sécurité à plusieurs reprises depuis 2019. Pour moi, cela fait de One UI le gagnant incontestable si je dois choisir entre lui et stocker Android.

Y a-t-il quelque chose qui me ferait revenir au système d’exploitation d’origine? Les publicités sur l’interface utilisateur me forceraient certainement à faire le saut, mais pour le moment, il est difficile de voir l’attrait d’Android stock. La conception des matériaux était excellente lors de ses débuts, mais il est temps de se rafraîchir. Il est assez révélateur que même les téléphones de Google ne fonctionnent pas sous Android traditionnel de nos jours. Au lieu de cela, vous obtenez une version Pixel-ified avec des réglages et des éléments de conception uniques.

Actuellement, Android pur semble daté par rapport à la plupart des skins Android. De nombreuses fonctionnalités nécessaires ou pratiques manquent également. Donc, à moins que l’histoire ne se répète et que les interfaces utilisateur OEM deviennent incroyablement lentes et gonflées, je m’en tiendrai aux skins Android.