Donnez de l’espoir aux bandes dessinées: voici comment vous pouvez aider à sauver les magasins de bandes dessinées

Malgré ces énormes transformations sociétales, les librairies de bandes dessinées ont toujours été là pour moi. J’ai commencé à y aller quand j’avais huit ans, à la recherche de trois pour un dollar Jughead des bandes dessinées (certaines choses ne changent jamais) et maintenant je les fréquente pour rattraper non seulement une gamme époustouflante de titres, mais aussi des objets de collection dont mon homologue ne pouvait que rêver. Ce sont des refuges du monde extérieur et ils sont en grande difficulté.

À la suite de Covid-19, les magasins de bandes dessinées ont du mal à survivre. Même si de nombreux magasins physiques se tournent vers les ventes en ligne, des facteurs tels que le paiement du loyer et les employés signifient que de nombreux détaillants s’accrochent à peine. Entrez Give Comics Hope. Créée par Bill Schanes – co-fondateur de Pacific Comics et employé de Diamond Comics depuis 28 ans – l’initiative «appelle tous les membres de notre communauté à se rassembler pour apporter une aide vitale aux magasins de bandes dessinées».

Pour ce faire, Schanes s’est associé à eBay et au célèbre vendeur de bandes dessinées Jesse James Comics pour collecter des fonds pour les magasins dans le besoin. Mais ils ont besoin de votre aide. À partir de maintenant et jusqu’au 5 novembre, ils appellent les fans de bandes dessinées à faire un don d’articles de leur collection qui seront ensuite mis aux enchères sur eBay, les bénéfices devant aider les magasins de bandes dessinées dans le besoin. Jesse James lancera les enchères Give Comics Hope le 11 novembre, donc si vous ne voulez pas faire de don et que vous cherchez plutôt de nouvelles pièces à acquérir pour votre collection, le prix de vos achats ira à cette bonne cause.

«Je suis à la retraite depuis quelques années maintenant. Je voyageais en Europe et lorsque la pandémie a frappé, j’étais en Italie qui a été l’un des premiers pays touchés par la vague pandémique », nous dit Schanes. «Pendant mon voyage de retour, je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour aider. Je ne peux pas créer de vaccin, mais j’ai une excellente liste de contacts, qui est assez riche de mes 50 ans de contacts. «

C’est là qu’est née l’idée de Give Comics Hope.

