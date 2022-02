Donjons et Dragons devient une série télévisée

Le studio indépendant eOne a signé un accord avec le réalisateur de Red Notice, Rawson Marshall Thurber, pour créer une série télévisée en prise de vue réelle inspirée de Donjons et Dragons, la célèbre franchise de jeux de rôle fantastiques de Hasbro, de l’éditeur Wizards of the Coast.

Thurber écrira et réalisera le scénario du pilote, et sera également producteur exécutif du projet basé sur D&D, qui devrait durer une heure et a suscité l’intérêt de plusieurs acheteurs.

Michael Lombardo, président d’eOne, a déclaré au magazine Deadline que l’adaptation de Donjons et Dragons à la télévision était “une grande réussite” : “Nous ne voulons pas qu’il s’agisse d’un seul film ; c’est pourquoi nous élaborons et développons une approche à plusieurs volets pour la télévision, une série de produits scénarisés et non scénarisés, et nous espérons la commercialiser au début de l’année prochaine”.

La série en prise de vue réelle réalisée par Thurber devrait servir de pierre angulaire à l’univers télévisuel qui continue de s’étendre.

Étant donné les liens existants entre Netflix et Thurber, à travers le film à succès Red Notice, et entre Netflix et Donjons et Dragons, à travers la série télévisée à succès Stranger Things, il est probable que le streamer cible également ce produit et ses dérivés.

Thurber est le scénariste, producteur et réalisateur de Red Notice, un film avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot qui est devenu le film le plus regardé de tous les temps sur Netflix. Le réalisateur devrait revenir, aux côtés de Johnson, Reynolds et Gadot, pour deux suites actuellement en préparation sur Netflix.

L’univers télévisuel de D&D viendra compléter la franchise cinématographique d’eOnee et sera financé conjointement avec Paramount. eOne assurera la distribution au Royaume-Uni et au Canada et Paramount dans le reste du monde.

Depuis sa création il y a 46 ans, plus de 50 millions de fans ont joué à Donjons et Dragons, notamment par le biais de jeux vidéo et de diffusions en direct sur Twitch et YouTube. D&D est un jeu de rôle dans lequel un hôte, appelé le maître du donjon, construit une histoire dont les résultats sont gérés par le lancer d’un dé à plusieurs faces, et dans lequel des humains, des elfes, des orcs et d’autres créatures fantastiques se livrent à des guerres, des chasses au trésor et des campagnes.