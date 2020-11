Donald Trump profitera au maximum de son temps restant en tant que président américain pour régler les comptes et déjouer les enquêtes

Ne vous attendez pas à ce que Donald Trump aille tranquillement. Il fera rage au sujet de la fraude et des complots, déclenchera des poursuites judiciaires contestant les résultats et tweetera encore plus hystériquement. Mais si ou quand sa défaite est confirmée, il tentera de se faufiler le plus possible de sa présidence jusqu’à son départ le 20 janvier.Dans les 75 jours précédant l’investiture de Joe Biden, la priorité de M. Trump sera de pardonner aux associés pour déjouer tout avenir. enquêtes (il a déjà gracié ou commué les peines de plus de trois douzaines de condamnés). Il a parlé de se pardonner, ce qu’aucun président n’a essayé – bien qu’il y ait un doute sur le fait que cela soit légalement possible.Mr Trump peut également se venger de fonctionnaires qui n’ont pas réalisé ses volontés, comme le directeur du FBI Christopher Wray et les maladies infectieuses l’expert Anthony Fauci. On craint également qu’il essaie d’obtenir plus de contrats fédéraux pour ses entreprises et sa famille à la sortie; il a déjà empoché des millions de dollars dans des fonds gouvernementaux.La vengeance de Trump est la vengeance de TrumpDonald Trump arrive pour prendre la parole à la Maison Blanche (Photo: AP Photo / Evan Vucci) House, avec une avalanche d’enquêtes et de poursuites. L’une d’elles est l’enquête criminelle du procureur du district de Manhattan sur des allégations de fraude bancaire, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux. Un autre est le contrôle fiscal civil qui a duré une décennie, qui examine un crédit d’impôt de 72,9 millions de dollars (55,5 millions de livres sterling) réclamé.Il est également susceptible d’être frappé par des poursuites pour agression sexuelle de la part de femmes – dont une pour viol. Et une administration Biden pourrait encore lancer une poursuite fédérale, relançant l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’entrave à la justice. M. Trump pourrait même être mis en examen, ce qui serait une première pour un ex-président. L’avenir de Trump, mais M. Trump sera toujours là. Il a joué avec le démarrage d’un réseau de télévision pour rivaliser avec Fox News. Il tweetera sa colère à ses 88 millions d’abonnés. Et il continuera de dominer une grande partie de son parti: de nombreux espoirs républicains feront des pèlerinages dans son domaine de Mar-a-Lago.Mr Trump a dit aux conseillers s’il perdait, il annoncerait rapidement qu’il se présenterait à nouveau en 2024, alors qu’il être 78. Cela peut encore arriver. Néanmoins, il ressemble à une force épuisée.

Donald Trump et le populisme américain par Conley & Richard S. Ce livre évalue la présidence de Donald Trump à partir d’une approche historique comparative pour relier son style populiste à son prede...

Too Much and Never Enough par Trump & Mary L. & Ph.D. L’extraordinaire histoire intérieure de Donald Trumps seule nièce des facteurs qui ont contribué à faire le président américain dans les mondes homme le plus dangereux

Maisonetstyles Fauteuil 57,5x60x86 cm en PU marron et métal Si vous cherchez la détente et la relaxation , ce fauteuil est ce quil vous faut. En tant que lun des meubles essentiels de lameublement de votre intérieur, ce fauteuil a été conçu pour procurer le maximum de confort à son utilisateur. Ce confort est favorisé par le revêtement en PU de son dossier et

France Herboristerie GELULES CHITOSAN 200 gélules dosées à 300 mg poudre pure. Les diverses propriétés du Chitosan permettent d´éliminer de l´organisme les graisses qui s´y sont accumulées. Le Chitosan agit en effet dans un premier temps en tant que capteur de graisses avant d´être évacué avec les graisses captées par les voies naturelles, du fait de son action sur le transit

France Herboristerie GELULES CHITOSAN 100 gélules dosées à 300 mg poudre pure. Les diverses propriétés du Chitosan permettent d´éliminer de l´organisme les graisses qui s´y sont accumulées. Le Chitosan agit en effet dans un premier temps en tant que capteur de graisses avant d´être évacué avec les graisses captées par les voies naturelles, du fait de son action sur le transit

Alterego Table de terrasse 'CANTINA' design en matière plastique blanche - 80x80 cm En tant que professionnel du secteur HORECA, vous avez certainement besoin de petites tables d'extérieur lorsque le beau temps pointe le bout de son nez ! Alterego détient le mobilier qu'il vous faut. Composée entièrement de matière plastique, la table de terrasse CANTINA est très facile d'entretien mais