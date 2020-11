Donald Trump peut-il se présenter aux élections américaines de 2024? Les règles sur les mandats présidentiels après sa défaite face à Joe Biden

Alors que Joe Biden se prépare pour son premier mandat de président, cela ne signifie pas nécessairement que la carrière politique de Donald Trump est terminée. Selon la constitution américaine, M. Trump pourrait à nouveau se présenter aux élections à l’avenir. Quelles sont les règles relatives aux mandats présidentiels? La constitution américaine indique clairement que tout président ne peut pas servir plus de deux mandats complets, ou huit ans, à la Maison Blanche. Cependant, si quelqu’un prend la présidence pendant moins de deux ans, par exemple après le décès d’un successeur, il peut se présenter pour deux mandats à part entière. La lettre d’information i dernières nouvelles et analyses Le vingt-deuxième amendement se lit comme suit: «Personne est élue au poste de président plus de deux fois, et toute personne qui a occupé le poste de président, ou a agi en tant que président, pendant plus de deux ans d’un mandat au cours duquel une autre personne a été élue président ne peut être élue à la plus d’une fois. »Avant même que l’amendement ne soit ratifié en 1951, la limite de deux mandats était officieusement respectée par les présidents. Franklin D. Roosevelt est le seul président à avoir servi plus de deux mandats. Il est décédé peu après son quatrième mandat. Si la plupart des présidents effectuent deux mandats, s’ils sont réélus, l’un après l’autre, la Constitution ne les empêche pas de remplir deux mandats non consécutifs. En théorie, M. Trump pourrait se présenter à nouveau en 2024. Cela s’est-il déjà produit? Il n’y a qu’une seule autre occasion où un président a rempli deux mandats non consécutifs. Le démocrate Grover Cleveland a d’abord servi de 1885 à 1889, puis de 1893 à 1897, faisant de lui à la fois le 22e et le 24e président des États-Unis. Il a été battu par le républicain Benjamin Harrison pour le mandat intermédiaire, après avoir remporté le vote populaire mais perdu le vote décisif du collège électoral. Trump se présenterait-il à nouveau? À ce stade, on ne sait toujours pas si M. Trump annoncera une autre course à la présidence, mais c’est certainement possible. Avant sa perte électorale, l’ancien homme d’affaires a indiqué qu’il était désireux de faire trois mandats et semblait même soutenir une présidence à vie après que Xi Jinping ait annulé la limite de deux mandats de la Chine.Steve Bannon, qui a été le stratège en chef de la Maison Blanche au début. de la présidence de M. Trump, a déclaré à l’Australien en octobre: ​​«Je vais faire cette prédiction maintenant: si pour une raison quelconque l’élection est volée, ou d’une manière ou d’une autre, Joe Biden est déclaré vainqueur, Trump annoncera qu’il va se présenter à la réélection en 2024. «Vous n’allez pas voir la fin de Donald Trump.» Mick Mulvaney, l’envoyé spécial des États-Unis pour l’Irlande du Nord qui était chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche de janvier 2019 à mars 2020, a déclaré l’Institut des affaires internationales et européennes qu’il mettrait «absolument» M. Trump sur la «liste restreinte» de 2024. Cependant, les experts politiques sont moins certains. Le professeur Robert Singh du Département de politique de Birkbeck, Université de Londres, estime qu’une course 2024 est «possible» mais pas probable. Il souligne l’âge de M. Trump. En 2016, il est devenu la personne la plus âgée à être élue président de l’histoire des États-Unis à 70 ans. Mais M. Biden a battu ce record en étant élu à 77 ans. En 2024, M. Trump ferait campagne à 78 ans. «Mais je pense aussi qu’il préférera peut-être revenir à gagner de l’argent et rendre la vie difficile à Biden depuis la marge», déclare le professeur Singh. «Il y a une chance réelle qu’Ivanka ou Don Jr [Mr Trump’s children] courra à la place, avec sa bénédiction et son soutien. Mais il ne va pas simplement disparaître, nous pouvons en être sûrs.

