Donald Trump frappe: Toon d’aujourd’hui

Le juriste du président Donald Trump, Rudy Giuliani, a rejeté la question de savoir si le président concéderait ou non la course à la présidentielle samedi. Le dessinateur Mike Thompson nous révèle son imagination et sa prescience, ci-dessus. Pour des commentaires supplémentaires sur les informations les plus récentes, faites défiler le reste de la galerie de dessins animés éditoriaux au jour le jour qui présente les dessins animés de créateurs de toute la communauté USA TODAY et contient en outre des dessins animés du syndicat Cagle. Vérifiez à nouveau généralement pour les mises à jour.- – – Ensuite, n’oubliez pas de vous rendre à notre entrée de bande dessinée éditoriale qui héberge une multitude de galeries de dessins animés produites par des artistes de toute la communauté USA TODAY sur des sujets à partir de l’élection présidentielle de 2020, pour courir en Amérique, COVID -19 et culture populaire. Il y a même une galerie de dessins animés de Thompson, nous remplaçons nos galeries de façon récurrente. Et nous essaierons de les échanger sur cette page Web afin que vous puissiez profiter des derniers ajouts à notre assortiment dès leur arrivée. Vérifiez à nouveau en général!

