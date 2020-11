Donald Trump «  dégonflé  » fait allusion à sa première sortie de ses fonctions après la défaite électorale

Donald Trump a évoqué la perspective de sa destitution pour la première fois, près d’une semaine après la projection de sa défaite aux élections américaines.Le président américain n’a toujours pas concédé la course au candidat démocrate Joe Biden, qui a été déclaré président. -Choisissez samedi dernier après avoir construit une avance électorale insurmontable.Cependant, s’exprimant lors d’une mise à jour sur le coronavirus de la Maison Blanche vendredi, M. Trump a fait allusion à la perspective qu’il ne pourrait pas continuer en tant que président au-delà de janvier. vigilant »alors que les cas de coronavirus montent en flèche, il a déclaré:« Cette administration n’ira pas à un lock-out. »Espérons que quoi qu’il arrive à l’avenir, qui sait, de quelle administration il s’agira, je suppose que le temps le dira, mais je peux vous dire que cette administration »Les cheveux de M. Trump semblaient visiblement plus gris qu’ils ne l’avaient été ces dernières semaines (Photo: MANDEL NGAN / AFP) Les cheveux de M. Trump semblaient visiblement plus gris qu’ils ne l’étaient ces dernières semaines, avec le plomb euh frappant un ton modéré alors qu’il s’en tenait en grande partie à ses remarques préparées sur le coronavirus, ne répondant pas aux questions des médias.Sur les réseaux sociaux, les commentateurs ont remarqué son comportement «dégonflé», dix jours après le jour du scrutin. Trump n’a pas encore reconnu sa défaite. approchant maintenant de sa conclusion, M. Biden maintient une avance de vote populaire de plus de quatre millions de voix, et il est actuellement prévu de recevoir 306 votes de collège électoral contre 232 pour M. Trump – l’inverse de la marge de victoire de M. Trump sur Hillary Clinton en 2016. Le barrage de contestations juridiques de la campagne Trump se poursuit, ils n’ont pas réussi à faire rejeter les bulletins de vote ou à annuler les victoires du démocrate dans l’État de transition.Il y a également eu des questions sur la sincérité de la collecte de fonds du président alors qu’il continue de faire des déclarations sans fondement. les allégations de fraude électorale, avec une part substantielle des dons à son fonds de « défense électorale » très promu à la place pour payer les dettes électorales, remplir les caisses républicaines et financer un nouveau comité d’action politique.Le président américain Donald Trump a fait allusion à sa sortie de ses fonctions pour la première fois (Photo: MANDEL NGAN / AFP) Élections les plus sûres de l’histoire Vendredi, une coalition de responsables électoraux américains a déclaré le vote « La déclaration publiée par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security précise: «Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit. des experts du Conseil de coordination gouvernementale des infrastructures électorales et. La Commission d’assistance électorale a ajouté: «Bien que nous sachions qu’il existe de nombreuses allégations non fondées et des possibilités de désinformation sur le processus de nos élections, nous pouvons vous assurer que nous avons la plus grande confiance dans la sécurité et l’intégrité de nos élections, et vous devriez aussi. «Lorsque vous avez des questions, adressez-vous aux responsables électoraux, qui sont des voix de confiance, lorsqu’ils administrent les élections.» Lire la suite Élections américaines: quand et comment Donald Trump quittera-t-il la Maison Blanche? Le résultat des élections devrait être officialisé le 14 décembre, lorsque le collège électoral se réunira pour voter, officialisant le résultat et ouvrant la voie à l’investiture de Joe Biden le 20 janvier. Dans une étrange tournure du destin, Hillary Clinton a révélé qu’elle serait l’un des responsables à la réunion du collège électoral, après avoir été sélectionnée pour représenter New York en votant pour Joe Biden afin d’officialiser le résultat des élections.

