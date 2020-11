Donald Trump aussi bon que sa parole pour saper la démocratie américaine

Alors même que Donald Trump est entré dans la salle Est de la Maison Blanche ornée de drapeaux à 2 h 21 (7 h 21, heure du Royaume-Uni) pour livrer sa première réponse en personne aux événements de la nuit électorale, ses adversaires s’attendaient à une déclaration de victoire grandiose mais sans fondement. Ce à quoi ils ne s’attendaient peut-être pas, c’était la pure audace d’un président qui a insisté sur le fait qu’il avait gagné avant que tous les votes ne soient comptés, puis a mis en doute ouvertement la légitimité du processus démocratique américain. M. Trump a lancé sa stratégie post-électorale tant attendue avec un flanc belliqueux promettant une contestation devant la Cour suprême. Il a été condamné par l’équipe de campagne de son adversaire Joe Biden comme étant «scandaleux, sans précédent et incorrect». priver ce groupe de personnes de leurs droits et nous ne le défendrons pas. Les dernières mises à jour clés sur les résultats des élections américaines de 2020 «Ignorez le bruit» Adam Schiff, un membre du Congrès démocrate, a tweeté: «Une fois de plus, le président ment au peuple américain et agit comme un despote potentiel. Nous compterons chaque vote. Et ignorez le bruit. »Quoi qu’il en soit, le président sortant de la Maison Blanche poursuivait une stratégie annoncée de longue date pour semer la confusion sur la validité des votes par correspondance tout en insistant sur le fait que l’évolution de la nuit des élections et des heures au-delà – une partie acceptée de la Maison Blanche Le président Donald Trump s’exprime le soir des élections dans la salle Est de la Maison-Blanche aux petites heures du matin du 4 novembre (Photo: Chip Somodevilla / Getty) Parlant avec un mélange de mots tirés de notes préparées et Apparemment ad-libbing, M. Trump a déclaré: «C’est une fraude sur le public américain. C’est une honte pour notre pays. Nous nous préparions à gagner cette élection. Franchement, nous avons remporté cette élection. Donc, notre objectif est maintenant d’assurer l’intégrité – pour le bien de cette nation, c’est un très grand moment – c’est une fraude majeure pour notre nation. dirigeait, souvent solidement, dans de nombreux États clés, dans presque tous les cas dirigés et contrôlés par les démocrates. Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître comme par magie alors que les bulletins de vote par surprise étaient comptés. TRÈS ÉTRANGE, et les «sondeurs» l’ont complètement et historiquement faux! »Les paroles du président ont semblé être contestées peu de temps après par son vice-président, Mike Pence, qui a refusé de déclarer la victoire et a insisté pour que tous les bulletins légalement déposés soient comptés. et Twitter ont ajouté des avertissements aux commentaires de M. Trump contestant ses allégations non étayées de fraude électorale – mais ont été critiqués pour ne pas avoir agi assez rapidement.

