Donald Trump admet via Twitter que Joe Biden a remporté les élections, mais dit qu’il ne concédera pas

Donald Trump a pour la première fois admis que Joe Biden avait remporté les élections américaines il y a près de deux semaines.Le dirigeant a reconnu la victoire de M. Biden pour la première fois dans un tweet dimanche, dans un message qui réitère ses affirmations non fondées selon lesquelles elle avait été réalisée comme Huit jours après que les réseaux américains ont déclaré Joe Biden président élu, le président Trump a écrit dans un message tweetant l’émission de Fox News Watters ‘World: «Il a gagné parce que les élections M. Biden est devenu président élu samedi dernier après avoir remporté l’État de Pennsylvanie dans une course très disputée qui a pris des jours à compter. Sa victoire a été cimentée vendredi après avoir également été déclaré vainqueur en Géorgie et en Arizona. Le président élu a maintenant amassé une avance de voix populaire de plus de cinq millions de voix et a remporté 306 votes dans les collèges électoraux contre 232 pour M. Trump – l’inverse de la marge de victoire de M. Trump sur Hillary Clinton en 2016.Fausse allégations de fraude électoraleMalgré cela, M. Trump a été impliqué dans des conflits juridiques dans des États à travers le pays, alléguant une fraude et une corruption généralisées.Il a utilisé sa grande présence sur Twitter pour émettre des avertissements « non fondés » aux partisans de ne pas « accepter » l’élection et collecter des fonds pour les appels. Dimanche sur Twitter, le président a écrit: «Il a gagné parce que l’élection a été truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), The Fake & Silent Media, & plus! » Il a gagné parce que l’élection était truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), The Fake & Silent Media, & plus! https://t.co/Exb3C1mAPg – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020 Après que ses commentaires aient été rapportés, M. Trump a contredit son message précédent en écrivant: «Il n’a gagné qu’aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je ne concède RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION RIGUEUSE! »Comme pour de nombreux messages de M. Trump, Twitter a ajouté l’avertissement:« Cette allégation de fraude électorale est contestée. »Les affirmations du chef concernant le résultat des élections ont été contredites par une coalition de responsables électoraux américains, qui a déclaré vendredi le vote «le plus sûr de l’histoire américaine». La déclaration publiée par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security a précisé: «Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote a supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ». Les experts du Conseil de coordination gouvernementale des infrastructures électorales et de la Commission d’assistance électorale ont ajouté:« Bien que nous sachions qu’il existe de nombreuses allégations non fondées et des opportunités de désinformation sur le processus de nos élections, nous pouvons vous assurer que nous avons confiance dans la sécurité et l’intégrité de nos élections, et vous devriez aussi. «Lorsque vous avez des questions, tournez-vous vers les responsables électoraux aussi fiables qu’ils administrer les élections. »Le président américain Donald Trump a fait allusion à sa démission pour la première fois (Photo: MANDEL NGAN / AFP) Le résultat des élections devrait être officialisé le 14 décembre, lorsque le collège électoral se réunira pour voter, officialisant Le résultat et ouvrant la voie à l’investiture de Joe Biden le 20 janvier.Aucun succès à Alors qu’un barrage de contestations judiciaires de la campagne Trump se poursuit, ils n’ont pas réussi à faire rejeter les bulletins de vote ou à renverser l’une des victoires de l’État swing du démocrate. ont également été des questions sur la sincérité de la collecte de fonds du président alors qu’il continue de faire des déclarations non fondées, avec une partie substantielle des dons à son fonds de « défense électorale » fortement promu au lieu d’être utilisé pour payer les dettes de campagne, remplir les coffres républicains et financer un nouveau comité d’action politique.Donald Trump a fait allusion à la perspective de sa destitution pour la première fois vendredi, près d’une semaine après que sa défaite ait été projetée. n les élections américaines. Lire la suite Quand Joe Biden deviendra-t-il président? Date d’inauguration et quand Donald Trump quitte officiellement ses fonctions S’exprimant lors d’une mise à jour sur le coronavirus de la Maison Blanche, M. Trump a admis qu’il ne pourrait pas continuer en tant que président au-delà de janvier. Exhortant les Américains à rester «vigilants» alors que les cas de coronavirus montent en flèche, il a déclaré: «Cette administration ne le fera pas « J’espère que quoi qu’il arrive à l’avenir, qui sait, quelle administration ce sera, je suppose que le temps nous le dira, mais je peux vous dire que cette administration ne se fermera pas. »

