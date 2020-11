Donald Trump admet via Twitter que Joe Biden a remporté les élections, alors qu’il répète de fausses allégations de fraude

Donald Trump a pour la première fois admis que Joe Biden avait remporté les élections américaines il y a près de deux semaines.Le dirigeant a reconnu la victoire de M. Biden pour la première fois dans un tweet dimanche, dans un message qui réitère ses affirmations non fondées selon lesquelles elle avait été réalisée comme Huit jours après que les réseaux américains ont déclaré Joe Biden président élu, le président Trump a écrit dans un message tweetant l’émission de Fox News Watters ‘World: «Il a gagné parce que les élections M. Biden est devenu président élu samedi dernier après avoir remporté l’État de Pennsylvanie dans une course très disputée qui a pris des jours à compter. Sa victoire a été cimentée vendredi après avoir également été déclaré vainqueur en Géorgie et en Arizona. Le président élu a maintenant amassé une avance de voix populaire de plus de cinq millions de voix et a remporté 306 votes dans les collèges électoraux contre 232 pour M. Trump – l’inverse de la marge de victoire de M. Trump sur Hillary Clinton en 2016.Fausse allégations de fraude électoraleMalgré cela, M. Trump a été impliqué dans des conflits juridiques dans des États à travers le pays, alléguant une fraude et une corruption généralisées.Il a utilisé sa grande présence sur Twitter pour émettre des avertissements « non fondés » aux partisans de ne pas « accepter » l’élection et collecter des fonds pour les appels. Dimanche sur Twitter, le président a écrit: «Il a gagné parce que l’élection a été truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), The Fake & Silent Media, & plus! » Il a gagné parce que l’élection était truquée. PAS D’OBSERVATEURS OU D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés, vote tabulé par une société privée de la gauche radicale, Dominion, avec une mauvaise réputation et un équipement qui ne pouvait même pas se qualifier pour le Texas (que j’ai beaucoup gagné!), The Fake & Silent Media, & plus! https://t.co/Exb3C1mAPg – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 novembre 2020 Les affirmations du chef concernant le résultat des élections ont été contredites par une coalition de responsables électoraux américains, qui a déclaré vendredi le vote comme le L’histoire américaine ». La déclaration publiée par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security a précisé:« Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit. »Les experts du Le Conseil de coordination gouvernementale de l’infrastructure électorale et la Commission d’assistance électorale ont ajouté: «Bien que nous sachions qu’il existe de nombreuses allégations non fondées et des opportunités de désinformation sur le processus de nos élections, nous pouvons vous assurer que nous avons la plus grande confiance dans la sécurité et l’intégrité de nos élections, et vous devriez aussi. « Lorsque vous avez des questions, tournez-vous vers les responsables électoraux comme des voix de confiance alors qu’ils administrent les élections. » Le président américain Donald Trump a fait allusion à sa sortie fr om bureau pour la première fois (Photo: MANDEL NGAN / AFP) Le résultat de l’élection devrait être officialisé le 14 décembre, lorsque le collège électoral se réunira pour voter, officialisant le résultat et ouvrant la voie à l’investiture de Joe Biden le 20 Janvier Aucun succès à Alors que le barrage de contestations juridiques de la campagne Trump se poursuit, ils n’ont pas réussi à faire rejeter les bulletins de vote ou à renverser l’une des victoires du swing state du démocrate.Il y a également eu des questions sur la sincérité du fonds du président. alors qu’il continue de faire des affirmations non fondées, une partie substantielle des dons à son fonds de « défense électorale » fortement promu étant à la place utilisée pour rembourser les dettes électorales, remplir les coffres républicains et financer un nouveau comité d’action politique. perspective de sa démission pour la première fois vendredi, près d’une semaine après que sa défaite ait été projetée aux élections américaines. Lire la suite Quand Joe Biden deviendra-t-il président? Date d’inauguration et quand Donald Trump quitte officiellement ses fonctions S’exprimant lors d’une mise à jour sur le coronavirus de la Maison Blanche, M. Trump a admis qu’il ne pourrait pas continuer en tant que président au-delà de janvier. Exhortant les Américains à rester «vigilants» alors que les cas de coronavirus montent en flèche, il a déclaré: «Cette administration ne le fera pas « J’espère que quoi qu’il arrive à l’avenir, qui sait, quelle administration ce sera, je suppose que le temps nous le dira, mais je peux vous dire que cette administration ne se fermera pas. »

Dali Kubik Free - Noir - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte sans fil Dali Kubik Free L´âme de la DALI KUBIK FREE, c´est sa polyvalence et sa versatilité. Grâce aux innombrables possibilités qu´offre sa connectique complète, elle vous permettra d´écouter de la musique À partir de toutes sortes de sources, que ce soit via Bluetooth, la prise USB, les sorties

Dali Kubik Free - Rouge - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte sans fil Dali Kubik Free L´âme de la DALI KUBIK FREE, c´est sa polyvalence et sa versatilité. Grâce aux innombrables possibilités qu´offre sa connectique complète, elle vous permettra d´écouter de la musique À partir de toutes sortes de sources, que ce soit via Bluetooth, la prise USB, les sorties

Dali Kubik Free - Blanc - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte sans fil Dali Kubik Free L´âme de la DALI KUBIK FREE, c´est sa polyvalence et sa versatilité. Grâce aux innombrables possibilités qu´offre sa connectique complète, elle vous permettra d´écouter de la musique À partir de toutes sortes de sources, que ce soit via Bluetooth, la prise USB, les sorties

Trump and the American Future par Gingrich & Newt Newt Gingrich, auteur à succès du New York Times, expose ce qui est en jeu lors des élections de 2020 et pourquoi Donald Trump doit être réélu.

A Brief Prehistory of the Theory of the Firm par Walker & Paul La théorie de l’entreprise n’existait pas de manière sérieuse jusqu’aux environs de 1970. Ce n’est qu’alors que la théorie actuelle de la ferme literatur...

Trail-Tec Faisceau universel 13 broches, Trail-Tec - OPEL CALIBRA A Vous recherchez un faisceau de câbles universel qui convient pour votre OPEL CALIBRA A ? Alors ce faisceau de câbles à 13 broches de Trail-Tec est exactement ce qu'il vous faut. Le fonctionnement des clignotants de la remorque est signalé à l'aide de ce kit de relais à 13 broches via un témoin lumineux de